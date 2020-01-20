На чем сидит Гуф: рэпера Гуфа отправляют на лечение от наркозависимости

Гуф отправляется на лечение от зависимости / Скриншот с youtube

Гуф ложиться на реабилитацию от наркозависимости. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на свои источники в окружении рэпера.

Родственники Гуфа отправились в Таиланд, вылавливать нерадивого любителя веществ, и отправлять на починку в рехаб. Утверждают, что у Гуфа проблемы с тяжелыми наркотиками.

К Гуфу вылетели сестри и директор, чтобы транспортировать на лечение к добрым дядям - либо в Израиль, либо в Москву, где Домлатов уже давно частый гость.

40-летний рэпер на днях наломал дров, обратившись к депутату Дмитрию Носову, из-за которого у Домлатова "разрушилась семья". Гуфа не смутило, что Носов - олимпийский чемпион-дзюдоист.

После скандала Гуф неожиданно потерял телефон и все свои карточки - уже пару дней он не выходит на связь.

Ранее появилась информация, что Гуф за шаг от банкротства.