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Гуф попал в тюрьму: что случилось

20 января 2020, 23:29

Рэпер Гуф так и не доехал в клинику, где его должны были откачать от наркотиков.

Гуф
Гуф / Super

Родственники приехали за рэпером Гуфом в Таивань, и начали его транспортировку в рехаб для лечения от наркозависимости, но по дороге случилось непредвиденное ЧП.

Рэпер Гуф летел в Москву через Абу-Даби, и попал в страшное ЧП, пишет издание Super со ссылкой на свои источники.

Алексей Долматов летел в Москву из Таиланда с пересадкой в Абу-Даби, но так и не добрался до рехаба, в который его решил отправить из-за проблем с наркотиками, потому что он был арестован.

По дороге в Россию Гуф начал буянить в самолете прямо во время полета, довел экипаж и пассажиров, и поплатился. В ОАЭ его уже ждали местные копы, сейчас Долматов находится в обезъяннике местной полиции.

Ранее сообщалось, что за рэпером Гуфом вылетели его сестра и концертный директор, чтобы сдать на лечение в рехаб.

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