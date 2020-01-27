Грэмми 2020 - кто победил

В Лос-Анджелесе прошла 62 церемония награждения музыкальной премии года Грэмми. Кому посчастливилось прославится, и кто победил на Грэмми - читай на Главреде.
Ночью на 27 января в США церемония награждения самой престижной музыкальной премией - Грэмми. Билли Айлищ - находка века, собрала все самые престижные номинации на Грэмми 2020.
Кто получил Грэмми - весь смписок победителей - читай на Главреде.
Все победители Грэмми 2020
- Запись года — Bad Guy, Билли Айлиш
- Песня года — Bad Guy, Билли Айлиш
- Лучший новый артист — Билли Айлиш
- Альбом года— When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш
- Лучшее вокальное поп-исполнение — Лиззо, Truth Hurts
- Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
- Лучший вокальный поп-альбом — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш
- Лучшее рок-выступление — This Land, Гари Кларк — младший
- Лучшая рок-композиция — This Land, Гари Кларк — младший
- Лучший рок-альбом — Social Cues, Cage The Elephant
- Лучший альтернативный альбом — Father of the Bride, Vampire Weekend
- Лучший городской или современный альбом — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо
- Лучшее традиционное R&B-выступление — Jerome, Лиззо
Billie Eilish - bad guy смотреть онлайн клип:
- Лучшее R&B-выступление — Come Home, Anderson .Paak, André 3000
- Лучший R&B-альбом — Ventura, Anderson .Paak
- Лучшая R&B-песня — Say So, PJ Morton, JoJo
- Лучшее рэп-выступление — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy
- Лучший рэп-альбом — Igor, Tyler, The Creator
- Лучшая рэп-песня — A Lot, 21 Savage, Джей Коул
- Лучшее музыкальное видео — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
- Лучший латинский рок или альтернативный альбом — El Mal Querer, Росалия
- Лучший латинский поп-альбом — #Eldisco, Алехандро Санс
- Лучший кантри-альбом — While I’m Livin, Таня Такер
- Лучший альбом разговорного жанра — автобиография Becoming Мишель Обамы;
- Лучший саундтрек к визуальным медиа — Хильдур Гуднадоттир за фильм Чернобыль
- Лучший классический компендиум — The Poetry Of Places Надежда Шпаченко
Ранее назвали номинантов на премию Оскар-2020, церемония награждения которой пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.