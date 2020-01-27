Грэмми 2020 - кто победил

Грэмми 2020 - все победители смотреть список / www.grammy.com

Ночью на 27 января в США церемония награждения самой престижной музыкальной премией - Грэмми. Билли Айлищ - находка века, собрала все самые престижные номинации на Грэмми 2020.

Кто получил Грэмми - весь смписок победителей - читай на Главреде.

Все победители Грэмми 2020

Запись года — Bad Guy, Билли Айлиш

Песня года — Bad Guy, Билли Айлиш

Лучший новый артист — Билли Айлиш

Альбом года— When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

Лучшее вокальное поп-исполнение — Лиззо, Truth Hurts

Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

Лучший вокальный поп-альбом — When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

Лучшее рок-выступление — This Land, Гари Кларк — младший

Лучшая рок-композиция — This Land, Гари Кларк — младший

Лучший рок-альбом — Social Cues, Cage The Elephant

Лучший альтернативный альбом — Father of the Bride, Vampire Weekend

Лучший городской или современный альбом — Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо

Лучшее традиционное R&B-выступление — Jerome, Лиззо

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Лучшее R&B-выступление — Come Home, Anderson .Paak, André 3000

Лучший R&B-альбом — Ventura, Anderson .Paak

Лучшая R&B-песня — Say So, PJ Morton, JoJo

Лучшее рэп-выступление — Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

Лучший рэп-альбом — Igor, Tyler, The Creator

Лучшая рэп-песня — A Lot, 21 Savage, Джей Коул

Лучшее музыкальное видео — Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

Лучший латинский рок или альтернативный альбом — El Mal Querer, Росалия

Лучший латинский поп-альбом — #Eldisco, Алехандро Санс

Лучший кантри-альбом — While I’m Livin, Таня Такер

Лучший альбом разговорного жанра — автобиография Becoming Мишель Обамы;

Лучший саундтрек к визуальным медиа — Хильдур Гуднадоттир за фильм Чернобыль

Лучший классический компендиум — The Poetry Of Places Надежда Шпаченко

Ранее назвали номинантов на премию Оскар-2020, церемония награждения которой пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.