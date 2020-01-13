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Оскар 2020: номинанты на премию Оскар 2020

13 января 2020, 16:38

Все номинанты на Оскар 2020 стали известны 13 января. Организаторы премии опубликовали полный список всех претендентов на Оскар 2020.

Премии Оскар
Оскар 2020: список номинатов / Reuters

На церемонию награждения Оскар 2020 назвали всех номинантов. Кто попал в шорт-лист Оскар 2020, и будет претендовать на самую престижную кинонаграду - читай на Главреде.

Оскар-2020: номинанты все список

Лучший фильм

  • Форд vs Феррари
  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды в ... Голливуде
  • Паразиты

Лучшая мужская роль

  • Антонио Бандерас, Боль и слава
  • Леонардо Ди Каприо, один раз в ... Голливуде
  • Адам Драйвер, Брачная история
  • Хоакин Феникс, Джокер
  • Джонатан Прайс, Два папы

Лучшая мужская роль второго плана

  • Брэд Питт, Однажды в ... Голливуде
  • Том Хэнкс, Прекрасный день за соседством (A Beautiful Day in the Neighborhood)
  • Энтони Хопкинс, Два Папы (The Two Pope)
  • Аль Пачино, Ирландец (The Irishman)
  • Джо Пеши, Ирландец (The Irishman)

Лучшая женская роль

  • Синтия Ерайво, Гарриет
  • Скарлетт Йоханссон, Брачная история
  • Сирша Ронан, Маленькие женщины
  • Шарлиз Терон, Скандал
  • Рене Зеллвегер, Джуди

Лучшая женская роль второго плана

  • Лора Дерн
  • Скарлетт Йоханссон
  • Флоренс Пью
  • Кети Бейтс
  • Марго Робби

Лучшая песня

  • История игрушек 4 / Toy Story 4
  • Рокетмен
  • Breakthrough
  • Frozen 2
  • Stand Up / Harriet

Лучший фильм на иностранном языке

  • Корпус Кристи (Польша)
  • Мир меда (Северная Македония)
  • Отверженные (Франция)
  • Боль и слава (Испания)
  • Паразиты (Южная Корея)

Лучший режиссер

  • Квентин Тарантино (Однажды ... в Голливуде
  • Сэм Мендес (1917 / 1917)
  • Мартин Скорсезе ( Ирландец)
  • Тодд Филлипс ( Джокер)
  • Пон Чжун Хо (Паразиты)

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • История игрушек 4
  • Как приручить дракона 3
  • Мистер Линк: Потерянное звено эволюции
  • Я потерял тело
  • Клаус

Лучший оригинальный сценарий

  • Ножи наголо
  • Брачная история
  • 1917
  • Однажды ... в Голливуде
  • Паразиты

Лучший сценарий-адаптация

  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Маленькие женщины

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • Дочь (Dcera / The Doughter),
  • Любовь к волосам (Hair love)
  • Китбуль (Kitbull)
  • Незабываемый (Memorable)
  • Сестра (Sister) 

Лучший документальный полнометражный фильм

  • Американская фабрика / American Factory
  • Мир меда / Honeyland
  • Пещера / The Cave
  • На грани демократии / Edge of Democracy
  • Для Сами / For Sama

Лучший документальный короткометражный фильм

  • In the abcence (При отсутствии)
  • Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)
  • Life overtakes me (Жизнь обгоняет меня)
  • St. Louis Superman (Сент Луис Супермен)
  • Walk Run Cha-Cha (Прогулка походкой Ча-Ча)

Лучший игровой короткометражный фильм

Лучшая работа художника-постановщика

  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • 1917
  • Однажды ... в Голливуде
  • Паразиты

Лучшая операторская работа

  • Ирландец
  • Джокер
  • Однажды в ... Голливуде
  • 1977
  • Маяк

Лучший монтаж

  • Форд vs Феррари
  • Джокер
  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Паразиты

Лучший звук

  • Форд vs Феррари
  • К звездам
  • Джокер
  • 1977
  • Однажды ... в Голливуде

Лучший звуковой монтаж

  • Форд vs Феррари
  • Джокер
  • 1917
  • Однажды в ... Голливуде
  • Звездные войны: Скайуокер. Восток

Лучшая музыка к фильму

  • Брачная история
  • 1917
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Звездные войны: Скайуокер. Восток

Лучшие визуальные эффекты

  • Мстители: Финал
  • Ирландец
  • Король лев
  • 1917
  • Звездные войны: Скайуокер. Восток

Лучший дизайн костюмов

  • Ирландец
  • Кролик Джоджо
  • Джокер
  • Маленькие женщины
  • Однажды в ... Голливуде

Лучший грим и прически

  • Скандал
  • Джокер
  • Джуди
  • Малефисента: Повелительница тьмы
  • 1917

Церемония награждения Оскар 2020 пройдет 9 февраля в Голливуде в Лос-Анджелесе.

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