Оскар 2020: номинанты на премию Оскар 2020

Оскар 2020: список номинатов / Reuters

На церемонию награждения Оскар 2020 назвали всех номинантов. Кто попал в шорт-лист Оскар 2020, и будет претендовать на самую престижную кинонаграду - читай на Главреде.

Оскар-2020: номинанты все список

Лучший фильм

Форд vs Феррари

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькие женщины

Брачная история

1917

Однажды в ... Голливуде

Паразиты

Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас, Боль и слава

Леонардо Ди Каприо, один раз в ... Голливуде

Адам Драйвер, Брачная история

Хоакин Феникс, Джокер

Джонатан Прайс, Два папы

Лучшая мужская роль второго плана

Брэд Питт, Однажды в ... Голливуде

Том Хэнкс, Прекрасный день за соседством (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Энтони Хопкинс, Два Папы (The Two Pope)

Аль Пачино, Ирландец (The Irishman)

Джо Пеши, Ирландец (The Irishman)

Лучшая женская роль

Синтия Ерайво, Гарриет

Скарлетт Йоханссон, Брачная история

Сирша Ронан, Маленькие женщины

Шарлиз Терон, Скандал

Рене Зеллвегер, Джуди

Лучшая женская роль второго плана

Лора Дерн

Скарлетт Йоханссон

Флоренс Пью

Кети Бейтс

Марго Робби

Лучшая песня

История игрушек 4 / Toy Story 4

Рокетмен

Breakthrough

Frozen 2

Stand Up / Harriet

Лучший фильм на иностранном языке

Корпус Кристи (Польша)

Мир меда (Северная Македония)

Отверженные (Франция)

Боль и слава (Испания)

Паразиты (Южная Корея)

Лучший режиссер

Квентин Тарантино (Однажды ... в Голливуде

Сэм Мендес (1917 / 1917)

Мартин Скорсезе ( Ирландец)

Тодд Филлипс ( Джокер)

Пон Чжун Хо (Паразиты)

Лучший анимационный полнометражный фильм

История игрушек 4

Как приручить дракона 3

Мистер Линк: Потерянное звено эволюции

Я потерял тело

Клаус

Лучший оригинальный сценарий

Ножи наголо

Брачная история

1917

Однажды ... в Голливуде

Паразиты

Лучший сценарий-адаптация

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькие женщины

Лучший анимационный короткометражный фильм

Дочь (Dcera / The Doughter),

Любовь к волосам (Hair love)

Китбуль (Kitbull)

Незабываемый (Memorable)

Сестра (Sister)

Лучший документальный полнометражный фильм

Американская фабрика / American Factory

Мир меда / Honeyland

Пещера / The Cave

На грани демократии / Edge of Democracy

Для Сами / For Sama

Лучший документальный короткометражный фильм

In the abcence (При отсутствии)

Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)

Life overtakes me (Жизнь обгоняет меня)

St. Louis Superman (Сент Луис Супермен)

Walk Run Cha-Cha (Прогулка походкой Ча-Ча)

Лучший игровой короткометражный фильм

Лучшая работа художника-постановщика

Ирландец

Кролик Джоджо

1917

Однажды ... в Голливуде

Паразиты

Лучшая операторская работа

Ирландец

Джокер

Однажды в ... Голливуде

1977

Маяк

Лучший монтаж

Форд vs Феррари

Джокер

Ирландец

Кролик Джоджо

Паразиты

Лучший звук

Форд vs Феррари

К звездам

Джокер

1977

Однажды ... в Голливуде

Лучший звуковой монтаж

Форд vs Феррари

Джокер

1917

Однажды в ... Голливуде

Звездные войны: Скайуокер. Восток

Лучшая музыка к фильму

Брачная история

1917

Джокер

Маленькие женщины

Звездные войны: Скайуокер. Восток

Лучшие визуальные эффекты

Мстители: Финал

Ирландец

Король лев

1917

Звездные войны: Скайуокер. Восток

Лучший дизайн костюмов

Ирландец

Кролик Джоджо

Джокер

Маленькие женщины

Однажды в ... Голливуде

Лучший грим и прически

Скандал

Джокер

Джуди

Малефисента: Повелительница тьмы

1917

Церемония награждения Оскар 2020 пройдет 9 февраля в Голливуде в Лос-Анджелесе.