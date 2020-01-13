Оскар 2020: номинанты на премию Оскар 2020

Все номинанты на Оскар 2020 стали известны 13 января. Организаторы премии опубликовали полный список всех претендентов на Оскар 2020.
На церемонию награждения Оскар 2020 назвали всех номинантов. Кто попал в шорт-лист Оскар 2020, и будет претендовать на самую престижную кинонаграду - читай на Главреде.
Оскар-2020: номинанты все список
Лучший фильм
- Форд vs Феррари
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Брачная история
- 1917
- Однажды в ... Голливуде
- Паразиты
Лучшая мужская роль
- Антонио Бандерас, Боль и слава
- Леонардо Ди Каприо, один раз в ... Голливуде
- Адам Драйвер, Брачная история
- Хоакин Феникс, Джокер
- Джонатан Прайс, Два папы
Лучшая мужская роль второго плана
- Брэд Питт, Однажды в ... Голливуде
- Том Хэнкс, Прекрасный день за соседством (A Beautiful Day in the Neighborhood)
- Энтони Хопкинс, Два Папы (The Two Pope)
- Аль Пачино, Ирландец (The Irishman)
- Джо Пеши, Ирландец (The Irishman)
Лучшая женская роль
- Синтия Ерайво, Гарриет
- Скарлетт Йоханссон, Брачная история
- Сирша Ронан, Маленькие женщины
- Шарлиз Терон, Скандал
- Рене Зеллвегер, Джуди
Лучшая женская роль второго плана
- Лора Дерн
- Скарлетт Йоханссон
- Флоренс Пью
- Кети Бейтс
- Марго Робби
Лучшая песня
- История игрушек 4 / Toy Story 4
- Рокетмен
- Breakthrough
- Frozen 2
- Stand Up / Harriet
Лучший фильм на иностранном языке
- Корпус Кристи (Польша)
- Мир меда (Северная Македония)
- Отверженные (Франция)
- Боль и слава (Испания)
- Паразиты (Южная Корея)
Лучший режиссер
- Квентин Тарантино (Однажды ... в Голливуде
- Сэм Мендес (1917 / 1917)
- Мартин Скорсезе ( Ирландец)
- Тодд Филлипс ( Джокер)
- Пон Чжун Хо (Паразиты)
Лучший анимационный полнометражный фильм
- История игрушек 4
- Как приручить дракона 3
- Мистер Линк: Потерянное звено эволюции
- Я потерял тело
- Клаус
Лучший оригинальный сценарий
- Ножи наголо
- Брачная история
- 1917
- Однажды ... в Голливуде
- Паразиты
Лучший сценарий-адаптация
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькие женщины
Лучший анимационный короткометражный фильм
- Дочь (Dcera / The Doughter),
- Любовь к волосам (Hair love)
- Китбуль (Kitbull)
- Незабываемый (Memorable)
- Сестра (Sister)
Лучший документальный полнометражный фильм
- Американская фабрика / American Factory
- Мир меда / Honeyland
- Пещера / The Cave
- На грани демократии / Edge of Democracy
- Для Сами / For Sama
Лучший документальный короткометражный фильм
- In the abcence (При отсутствии)
- Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)
- Life overtakes me (Жизнь обгоняет меня)
- St. Louis Superman (Сент Луис Супермен)
- Walk Run Cha-Cha (Прогулка походкой Ча-Ча)
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучшая работа художника-постановщика
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- 1917
- Однажды ... в Голливуде
- Паразиты
Лучшая операторская работа
- Ирландец
- Джокер
- Однажды в ... Голливуде
- 1977
- Маяк
Лучший монтаж
- Форд vs Феррари
- Джокер
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Паразиты
Лучший звук
- Форд vs Феррари
- К звездам
- Джокер
- 1977
- Однажды ... в Голливуде
Лучший звуковой монтаж
- Форд vs Феррари
- Джокер
- 1917
- Однажды в ... Голливуде
- Звездные войны: Скайуокер. Восток
Лучшая музыка к фильму
- Брачная история
- 1917
- Джокер
- Маленькие женщины
- Звездные войны: Скайуокер. Восток
Лучшие визуальные эффекты
- Мстители: Финал
- Ирландец
- Король лев
- 1917
- Звездные войны: Скайуокер. Восток
Лучший дизайн костюмов
- Ирландец
- Кролик Джоджо
- Джокер
- Маленькие женщины
- Однажды в ... Голливуде
Лучший грим и прически
- Скандал
- Джокер
- Джуди
- Малефисента: Повелительница тьмы
- 1917
Церемония награждения Оскар 2020 пройдет 9 февраля в Голливуде в Лос-Анджелесе.