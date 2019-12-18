Звездные войны Скайуокер Восход: шедевр или провал

Звездные войны Скайуокер: Восход - рецензия/ Disney

Новый фильм Звездные войны Скайуокер: Восход в 2019 году вышел традиционно в конце года. По плану Disney, фильм завершил историю Скайуокеров во вселенной Звездных войн, так что создатели в этот раз уделили особое внимание сюжету.

В Украине премьера Звездные войны Скайуокер: Восход состоится 19 декабря, но некоторые кинотеатры уже проводят допремьерные показы 18 декабря вечером. О чем фильм Звездные войны Скайуокер: Восход со спойлерами и обзором - читайте в нашем материале.

Фильм Звездные войны Скайуокер: Восход 2019 года не особо отличается по основной сюжетной линии от Звездных войн: Возвращение джедая 1983 года, за исключением некоторых подробностей, о которых мы и поговорим.

Читайте такжеДжуманджи Новый уровень: вместе весело шагать по просторам

"Всегда должен быть Король-Лич" (с)"Всегда должен быть Скайуокер", - хочется сказать в конце просмотра фильма. Хоть Disney и хотели поставить жирную точу и расставить все точки над "і", но фильм Звездные войны Скайуокер: Восход только разжигает еще большее количество вопросов. Закончилась история Скайуокеров, или нет? Джедаев больше не будет, или как? Что будет с галактикой и Орденом Порядка?

Звездные войны Скайуокер: Восход - сюжет

Disney пошли на уступку истинным фанам ЗВ, и допустили в 9 фильме канонизацию некоторых комиксов, игр и книг, которые так яростно отмели при покупке Lucasfilm. Это большой плюс, так как новые силы джедаев и ситов. Палпатин, который себя клонирует, и многие другие моменты прибавили логики повествованию. Испортило впечатление то, что каждый главный герой успел сказать фразу о том, что "так много потерь в этой войне, мы не можем проиграть". Такое впечатление, что создатели фильма сомневаются, что зритель способен к адекватному восприятию информации и не понимает с первого раза (ну, если раз 6-7 сказать - дойдет точно).

Звездные войны Скайуокер: Восход - актеры и роли / Disney

Кроме того, Дж. Дж.Абрамсу явно поставили задание сделать "как у Лукаса" - Возвращение джедая скопировано толково - поиски чего-то, что спасет галактику, постоянные стычки с учеником темного лорда, который предлагает вместе завалить Черного Властелина и воцариться в галактике, смерть наставника, поединок, в котором антигерой становится "хорошим", неравный бой джедая с Лордом Ситх, и фактически проигрыш, неожиданная помощь от перешедшего на светлую сторону, и крах Ситхов - обязательно со взрывом и яркими эффектами. На фоне этого происходит безысходная битва повстанцев с силами Империи, которые неожиданно получают подмогу, и побеждают.

Читайте такжеИрландец 2019: последняя дерзость Скорсезе или исповедь грешника

Вишенкой на торте - призраки силы в конце фильма, которые наблюдают за "юным джедаем".И это все - просто сюжет фильма 1983 года. Кто ж знал, что он подойдет и к фильму Звездные войны Скайуокер: Восход? К слову, самый яркий момент, из-за которого люди в зале просто рыдали - это когда в конце фильма прилетела подмога. Как не странно, разборки джедаев и ситов, которые в 1-6 эпизоде выдавливали слезу, в последнем фильме перестали быть драматичными. С другой стороны атака конницы крейсера империи - вызывает улыбку.

Звездные войны Скайуокер: Восход - спецэффекты

Самое красочное в фильме Звездные войны Скайуокер: Восход - невероятные ландшафты, природа, монументальные строения и храмы. Космические битвы и погоня вначале фильма - это нечто. Особенно погоня имперцев за Тысячелетним Соколом. Краткие скачки По Демерона, хоть и противоречат логике, но эффектны и за пару минут показали сразу несколько шикарных миров.

Звездные войны Скайуокер: Восход - спойлеры / Disney

Кроме того, огромный флот "добровольцев", которые решили помочь в решительном бою с Палпатином, и опять же - конная атака на флагманский крейсер - просто великолепны. Как и все проявления силы Палпатина, который "прокачал" свои умения в молниях силы.

Звездные войны Скайуокер: Восход - спойлеры

Боковые сюжетные линии - об истории дроида, родителей Рей, истории генерала Хакса, родственников Скайуокеров и другие не были завершены. Особенно обидно за гениального генерала Хакса, который по сюжету кому-то мстит, но неясно - кому, за что, для чего, и почему он так глупо умирает.

Читайте такжеОн написал убийства: рецензия на фильм Ножи наголо

Отношения Рей и Бена Соло (то бишь Скайуокера) и убийство родителей Рей - самые нелогичные истории, которые не имеют начала, адекватного конца и аргументации. Так, почему сын Палпатина не пользовался силой, чтобы: свергнуть отца, защитись семью, убить наемников, обучить Рей быть джедаем. Зачем могущественному существу, которое управляет силой прятаться, а потом глупо умирать? Почему, после того, как Рей убила Палпатина, она не стала императрицей Ситов, хоть по его словам, именно так должно было стать? Какие отношения объединяли Рей и Бена, и зачем они поцеловались в конце? Почему Бен смог воскресить Рей, а она его не стала воскрешать? Зачем она поехала на Татуин, и спрятала мечи Люка и Леи?

Это все заставляет задуматься, что Disney таки выпустит фильмы, или сериалы, которые раскроют все эти темы.

Звездные войны Скайуокер: Восход - актеры и игра

Зная, что фильм для нее последний, Дейзи Ридли старалась играть изо всех сил, и у нее даже неплохо вышло, в то время, как Оскар Айзе и Джон Бойега явно станут героями фанфиков после этого фильма, ибо их герои веду себя, как супружеская пара после 40 лет совместной жизни.

К поведению Леи, которую "оживляли" компьютерной графикой и нарезкой отснятого материала - вопросов вообще нет.

Адам Дайвер заметно вырос как актер с фильма Пробуждение Силы. Также вырос и Кайло Рен / Бен Соло, который стал серьезным, ответственным, поумнел и перестал истерить. Многие фанаты в сетях согласны, что хотели бы еще увидеть его во вселенной ЗВ.

Звездные войны Скайуокер: Восход - обзор / Disney

К своим ролям вернулись и другие актеры - Лэндо Калризиан и Палпатин также вернулись спустя десятилетия. Их игра была прекрасна. А Иан Макдермид никогда не перестанет вселять ужас в сердца юных джедаев, будь то Возвращение Джедая, Война Клонов, или Звездные войны Скайуокер: Восход.

Читайте такжеАутсайдери 2019: новый фильм одного актера с Кристианом Бейлом

Звездные войны Скайуокер: Восход актеры и роли

Кэрри Фишер – генерал Лея Органа

Марк Хэмилл – Люк Скайуокер (призрак силы)

Адам Драйвер – Кайло Рен (Бен Соло)

Дейзи Ридли – Рей Палпатин / Скайуокер

Джон Бойега – Финн

Оскар Айзек – По Дэмерон

Энтони Дэниелс – C-3PO

Наоми Экки – Джанна

Донал Глисон – генерал Армитаж Хакс

Ричард Э. Грант – генерал Прайд

Лупита Нионго – Маз Каната

Кери Расселл – Зорри Близз

Йонас Суотамо – Чубакка

Келли Мэри Трэн – Роуз Тико

Иан Макдермид – Шив Палпатин / Дарт Сидиус

Билли Ди Уильямс – Лэндо Калриссиан

Билли Лурд – лейтенант Конникс

Доминик Монаган – Бомонт Кин

Джеймс Эрл Джонс – Дарт Вейдер (голос)

Энди Серкис – Сноук (голос)

Ник Келлингтон – Клауд

Брайан Херрнинг – BB-8

Джимми Ви – R2-D2

Грег Гранберг – Теммин Уэксли

Звездные войны Скайуокер: Восход смотреть онлайн украинский перевод трейлера: