  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Звездные войны Скайуокер Восход: шедевр или провал

Александр Галаджий

журналист

18 декабря 2019, 13:21

На экраны 19 декабря выходит фильм Звездные войны: Скайуокер Восход. Звездные войны 9 наконец логически завершат сагу Лукаса. Что показали в фильме Звездные войны Скайуокер: Восход - читайте на Главреде.

Звездные войны Скайуокер: Восход
Звездные войны Скайуокер: Восход - рецензия/ Disney

Новый фильм Звездные войны Скайуокер: Восход в 2019 году вышел традиционно в конце года. По плану Disney, фильм завершил историю Скайуокеров во вселенной Звездных войн, так что создатели в этот раз уделили особое внимание сюжету.

В Украине премьера Звездные войны Скайуокер: Восход состоится 19 декабря, но некоторые кинотеатры уже проводят допремьерные показы 18 декабря вечером. О чем фильм Звездные войны Скайуокер: Восход со спойлерами и обзором - читайте в нашем материале.

Фильм Звездные войны Скайуокер: Восход 2019 года не особо отличается по основной сюжетной линии от Звездных войн: Возвращение джедая 1983 года, за исключением некоторых подробностей, о которых мы и поговорим.

Читайте такжеДжуманджи Новый уровень: вместе весело шагать по просторам

"Всегда должен быть Король-Лич" (с)"Всегда должен быть Скайуокер", - хочется сказать в конце просмотра фильма. Хоть Disney и хотели поставить жирную точу и расставить все точки над "і", но фильм Звездные войны Скайуокер: Восход только разжигает еще большее количество вопросов. Закончилась история Скайуокеров, или нет? Джедаев больше не будет, или как? Что будет с галактикой и Орденом Порядка?

Звездные войны Скайуокер: Восход - сюжет

Disney пошли на уступку истинным фанам ЗВ, и допустили в 9 фильме канонизацию некоторых комиксов, игр и книг, которые так яростно отмели при покупке Lucasfilm. Это большой плюс, так как новые силы джедаев и ситов. Палпатин, который себя клонирует, и многие другие моменты прибавили логики повествованию. Испортило впечатление то, что каждый главный герой успел сказать фразу о том, что "так много потерь в этой войне, мы не можем проиграть". Такое впечатление, что создатели фильма сомневаются, что зритель способен к адекватному восприятию информации и не понимает с первого раза (ну, если раз 6-7 сказать - дойдет точно).

Звездные войны Скайуокер: Восход
Звездные войны Скайуокер: Восход - актеры и роли / Disney

Кроме того, Дж. Дж.Абрамсу явно поставили задание сделать "как у Лукаса" - Возвращение джедая скопировано толково - поиски чего-то, что спасет галактику, постоянные стычки с учеником темного лорда, который предлагает вместе завалить Черного Властелина и воцариться в галактике, смерть наставника, поединок, в котором антигерой становится "хорошим", неравный бой джедая с Лордом Ситх, и фактически проигрыш, неожиданная помощь от перешедшего на светлую сторону, и крах Ситхов - обязательно со взрывом и яркими эффектами. На фоне этого происходит безысходная битва повстанцев с силами Империи, которые неожиданно получают подмогу, и побеждают.

Читайте такжеИрландец 2019: последняя дерзость Скорсезе или исповедь грешника

Вишенкой на торте - призраки силы в конце фильма, которые наблюдают за "юным джедаем".И это все -  просто сюжет фильма 1983 года. Кто ж знал, что он подойдет и к фильму Звездные войны Скайуокер: Восход? К слову, самый яркий момент, из-за которого люди в зале просто рыдали - это когда в конце фильма прилетела подмога. Как не странно, разборки джедаев и ситов, которые в 1-6 эпизоде выдавливали слезу, в последнем фильме перестали быть драматичными. С другой стороны атака конницы крейсера империи - вызывает улыбку.

Звездные войны Скайуокер: Восход - спецэффекты

Самое красочное в фильме Звездные войны Скайуокер: Восход - невероятные ландшафты, природа, монументальные строения и храмы. Космические битвы и погоня вначале фильма - это нечто. Особенно погоня имперцев за Тысячелетним Соколом. Краткие скачки По Демерона, хоть и противоречат логике, но эффектны и за пару минут показали сразу несколько шикарных миров.

Звездные войны Скайуокер: Восход
Звездные войны Скайуокер: Восход - спойлеры / Disney

Кроме того, огромный флот "добровольцев", которые решили помочь в решительном бою с Палпатином, и опять же - конная атака на флагманский крейсер - просто великолепны. Как и все проявления силы Палпатина, который "прокачал" свои умения в молниях силы.

Звездные войны Скайуокер: Восход - спойлеры

Боковые сюжетные линии - об истории дроида, родителей Рей, истории генерала Хакса, родственников Скайуокеров и другие не были завершены. Особенно обидно за гениального генерала Хакса, который по сюжету кому-то мстит, но неясно - кому, за что, для чего, и почему он так глупо умирает.

Читайте такжеОн написал убийства: рецензия на фильм Ножи наголо

Отношения Рей и Бена Соло (то бишь Скайуокера) и убийство родителей Рей - самые нелогичные истории, которые не имеют начала, адекватного конца и аргументации. Так, почему сын Палпатина не пользовался силой, чтобы: свергнуть отца, защитись семью, убить наемников, обучить Рей быть джедаем. Зачем могущественному существу, которое управляет силой прятаться, а потом глупо умирать? Почему, после того, как Рей убила Палпатина, она не стала императрицей Ситов, хоть по его словам, именно так должно было стать? Какие отношения объединяли Рей и Бена, и зачем они поцеловались в конце? Почему Бен смог воскресить Рей, а она его не стала воскрешать? Зачем она поехала на Татуин, и спрятала мечи Люка и Леи?

Это все заставляет задуматься, что Disney таки выпустит фильмы, или сериалы, которые раскроют все эти темы.

Звездные войны Скайуокер: Восход - актеры и игра

Зная, что фильм для нее последний, Дейзи Ридли старалась играть изо всех сил, и у нее даже неплохо вышло, в то время, как Оскар Айзе и Джон Бойега явно станут героями фанфиков после этого фильма, ибо их герои веду себя, как супружеская пара после 40 лет совместной жизни.

К поведению Леи, которую "оживляли" компьютерной графикой и нарезкой отснятого материала - вопросов вообще нет.

Адам Дайвер заметно вырос как актер с фильма Пробуждение Силы. Также вырос и Кайло Рен / Бен Соло, который стал серьезным, ответственным, поумнел и перестал истерить. Многие фанаты в сетях согласны, что хотели бы еще увидеть его во вселенной ЗВ.

Звездные войны Скайуокер: Восход
Звездные войны Скайуокер: Восход - обзор / Disney

К своим ролям вернулись и другие актеры - Лэндо Калризиан и Палпатин также вернулись спустя десятилетия. Их игра была прекрасна. А  Иан Макдермид никогда не перестанет вселять ужас в сердца юных джедаев, будь то Возвращение Джедая, Война Клонов, или Звездные войны Скайуокер: Восход.

Читайте такжеАутсайдери 2019: новый фильм одного актера с Кристианом Бейлом

Звездные войны Скайуокер: Восход актеры и роли

  • Кэрри Фишер – генерал Лея Органа
  • Марк Хэмилл – Люк Скайуокер (призрак силы)
  • Адам Драйвер – Кайло Рен (Бен Соло)
  • Дейзи Ридли – Рей Палпатин / Скайуокер
  • Джон Бойега – Финн
  • Оскар Айзек – По Дэмерон
  • Энтони Дэниелс – C-3PO
  • Наоми Экки – Джанна
  • Донал Глисон – генерал Армитаж Хакс
  • Ричард Э. Грант – генерал Прайд
  • Лупита Нионго – Маз Каната
  • Кери Расселл – Зорри Близз
  • Йонас Суотамо – Чубакка
  • Келли Мэри Трэн – Роуз Тико
  • Иан Макдермид – Шив Палпатин / Дарт Сидиус
  • Билли Ди Уильямс – Лэндо Калриссиан
  • Билли Лурд – лейтенант Конникс
  • Доминик Монаган – Бомонт Кин
  • Джеймс Эрл Джонс – Дарт Вейдер (голос)
  • Энди Серкис – Сноук (голос)
  • Ник Келлингтон – Клауд
  • Брайан Херрнинг – BB-8
  • Джимми Ви – R2-D2
  • Грег Гранберг – Теммин Уэксли

Звездные войны Скайуокер: Восход смотреть онлайн украинский перевод трейлера:

По мнению редакции Главред фильм Звездные войны Скайуокер: Восход все же удался, и заслуживает похвалы и оценки по достоинству сохранения канонов вселенной. К просмотру рекомендуем, особенно большой компанией. Особая благодарность Kinomania.ua и Планета Кино за гостеприимство.

фильм онлайн трейлер кино обзор Звездные войны Джорж Лукас Walt Disney новости шоу бизнеса Рецензия
Сейчас вы просматриваете новость «Звездные войны Скайуокер Восход: шедевр или провал». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:16
"Историческое решение": Украина договорилась с мощным газовым партнером
14:10
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: триумф в любви и переворот в отношениях
14:06
Красотка-порнозвезда лукаво и похабно сфотографировалась в сексуальном белье Фото
13:36
Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине
13:21
Звездные войны Скайуокер Восход: шедевр или провал Видео
13:17
Столкновения под Радой: СМИ узнали, кто умер в центре Киева
12:57
"Тапки станут президентом": Звиробий "уличила" Зеленского в работе на Кремль Видео
12:28
"Не на*бешь, не проживешь": в Борисполе у иностранцев скупают доллар по рекордно низкой цене
12:26
Рада полностью отменила депутатскую неприкосновенность: что это значит
12:17
Все решено: Кабмин с весны 2020 запретит украинцам поездки в РФ по внутренним паспортам
11:58
Украина выиграла еще один суд против России: за что и сколько заплатит Кремль
11:35
В Кабмине опубликовали шокирующие цифры миграции из Украины
11:33
Голая Настя Каменских засветила грудь и попу на откровенном фото
11:30
Под Радой опять собрались митингующие против закона о земле: видео Видео
11:28
"Отойти в сторону": в Германии возмутились из-за санкций США против Северного потока-2 Видео
10:50
Голые мужики на заставке: Егор Крид раскрыл тайны Киркорова Видео
10:46
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина
10:40
Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
10:30
Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020
10:19
Антоненко рассказал, почему отказался давать показания по убийству Шеремета
09:48
"Это огромная ошибка": оккупантов Крыма взбесил закон Зеленского о децентрализации
09:39
В деле организатора псевдореферендума "ДНР" наметился новый поворот
09:15
Управляемый хаос, или Почему происходят стычки под Радой мнение
09:11
В Черкассах горе-подрядчик во время ремонта дорог заасфальтировал люки
08:44
Социологи выяснили, как россияне относятся к Зеленскому
08:31
Гороскоп на 18 декабря всех знаков Зодиака: пикантная "охота" и реализация мечты
08:27
Меркель с легкостью развела путинских уголовников мнение
08:25
На еврейском кладбище в Словакии вандалы разрушили 59 памятников - опубликовано фото
08:24
Комаровский раскрыл неожиданные свойства вазелина Фото
08:21
Префекты-коррупционеры и Севастополь: что нового в законе о децентрализации
07:53
В Нафтогазе назвали вероятную дату подписания договора о транзите газа
07:40
Новогодняя елка 2020: как нарядить елку на Новый год Крысы и елка своими руками фото Фото
07:34
Очередной посол США в Украине идет в отставку - СМИ
07:13
День Николая: что нужно делать, а что нельзя – для замужества и денег
07:12
Чемпион мира U-20 может покинуть Испанию - журналист Видео
07:04
Названа дата голосования за импичмент Трампа
06:55
Драка под Радой - генеральная репетиция будущих столкновений мнение
06:32
Газовые переговоры Украины и России: в Еврокомиссии назвали дату очередного раунда
06:26
"Журналисты-стервятники": Петросян накинулся на папарацци
06:17
В Слуге народа подали в суд на "фюрера" Порошенко
06:05
Вернется к Энистон: астролог напророчил Брэду Питту старую-новую любовь
05:55
Новогодний маникюр 2020 с мышкой: самый красивый маникюр на Новый год Крысы фото Фото
05:42
Тука предупредил Зеленского о "Приднестровье-2"
05:23
Что должно быть в гардеробе каждой женщины: стилист назвала топ-9 вещей
05:16
Известный хакер назвал минусы Telegram: какой мессенджер лучше
05:05
Громадная штучка: медики рассказали, как нужно заниматься сексом мужчинам с большими пенисами
04:49
"Какое-то БДСМ": Голая жена Морозюка показала игру с бананом
04:44
Поздравления с Днем святого Николая 2019 – картинки и тексты чудные Фото Видео
04:18
"Довели до бешенства": отец Зеленского назвал украинцев "биомассой"
04:05
"Покажем МВФ комбинацию из трех пальцев": экономист назвал главного лоббиста продажи земли
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять