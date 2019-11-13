Аутсайдери 2019: новый фильм одного актера с Кристианом Бейлом

На экраны 14 ноября выходит новый фильм Аутсайдеры, или Ford против Ferrari, о легендарном противостоянии на гонках. Что было в фильме Форд против Феррари - читай на Главреде.
Новый фильм Форд против Феррари или Аутсайдеры 2019 выходит в прокат 14 ноября 2019, но допремьерный показ прошел в Киеве 12 ноября в кинотеатре Cinema Citi в Ocean Plaza.
Что показали в фильме Аутсайдеры 2019, почему обязательно стоит его посмотреть, даже если вы чайники в гонках - читайте в нашем обзоре на Главреде.
История съемок фильма Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари довольно тяжелая, из-за того, что он снят по мотивам книги писателя-журналиста Э. Дж. Бэйма Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане.
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Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари: сюжет
Сюжет разворачивается вокруг работы команды Кэрола Шелби на команду Генри Форда ІІ, который неожиданно решает, что ему нужно выиграть гонку во Франции на Ле-Мане у Феррари. Естественно, что без дважды художественного преувеличения не обошлось, так как и киноделы, и писатели любят приукрасить.
В фильме мы видим толкового парня Кэрола Шелби, который после блестящей карьеры гонщинка вынужден прекратить гонки из-за проблем с сердцем. Вместо этого он начинает заниматься продажей авто, и иногда выставляет гонщиком на местные мероприятия.
Его лучший друг и почти что сослуживец на войне - британец Кен Майлз, который отличается двумя вещами - любовью к машинам и гонкам и отвратительным своенравным характером. Когда у Форда не получается купить Феррари, он решает создать свою команду для гонок, и ему советуют Шелби. Тот привлекает Кена, которого руководство терпеть не может за любовь к свободе. К слову, по сюжету, Лео Биб (Джош Лукас), который в итоге стал гендиректором гоночного отдела Форд, имел зуб на Кена - из-за того, что тот публично его унизил еще до официального знакомства.
Так что условия для добывания первой победы над Феррари в фильме были непростыми.
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Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари: Актеры и драматургия
Теперь насчет фильма и игры актеров. Не будет скрывать, что, хотя рассказ ведется преимущественно с точки зрения механика и гонщика Кена (Кристиан Бейл), в конце остается только Шелби (Метт Деймон), так как Кен погибает. Не будем распространять спойлеры, но в фильме каждый раз, как он будет садится за руль, вы будете переживать, что до финиша он не дойдет живым.
Кристиану Бейлу, как всегда удалось настолько влиться в роль, и так прекрасно отразить персонажа, что когда он в кадре - не обращаешь внимание больше ни на кого. Все сюжетные повороты, кульминация и финал отыграны им. Кажется, что фильм заканчивается, когда его герой погиб, а не через несколько минут, и последняя сцена уже не так важна. Как и все предыдущие фильмы Бейла, Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари - кино одного актера, и Кристиан Бейл полностью забивает собой игру Метта Деймона, когда они вместе в кадре.
К слову, Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари - один из немногих фильмов, где Метт Деймон сыграть очень неплохо, и даже хорошо. Хотя, подать гениального Кэрола Шелби ему удалось не на все 100%.
Мораль, которую можно извлечь из фильма для каждого будет своей - сюжет и хронометраж почти 3 часа позволяет раскрыть многих героем, и несколько подсюжетных линий, которые являются довольно поучительными. Не будем заострять внимание на том, как юристы и бюрократы могут испортить жизнь своим противникам, ести те простодушны и прямолинейны, и даже на том, какая цена иногда платится за победу, отметил лишь, что тема дружбы, партнерства и семейных отношений также вполне раскрыты актерами.
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Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари: актеры и персонажи
- Кристиан Бейл — Кен Майлз, отец Питера и муж Молли
- Мэтт Деймон — Кэрролл Шелби
- Катрина Балф — Молли Майлз, мать Питера и жена Кена
- Ноа Джюп — Питер Майлз, сын Кена и Молли
- Трейси Леттс — Генри Форд II
- Ремо Джироне — Энцо Феррари
- Джон Бернтал — Ли Якокка, директор корпорации Форда
- Джош Лукас — Лео Биб, гендиректор Форда
- Джей Джей Филд — Рой Ланн
- Джек Макмаллен — Чарли Агапиу, один из главных британских механиков Майлза
- Джо Уиллиамсон — Дон Фрей
- Рэй Мак-Киннон — Фил Ремингтон
- Рудольф Мартин — Дитер Восс
- Брайди Латона — Клаудия Кардинале
- Уорд Хортон — Бёрт
- Кристофер Дарга — Джон Холман
- Шон Кэрриган — Уолт Хэнсген
- Джулиан Миллер — Эрик Броудли
- Эван Арнолд — представитель Sports Car Club of America / Билл
- Эмил Бехешти — главный инженер по аэронавтике
- Коррадо Инверницци — Франко Гоцци
- Гвидо Кокомелло — Лудо Скарфиотти
- Шон Лоу — Гас Скассел
- Питер Арпеселла — бригадир "Феррари"
- Дэрин Купер — Сэм
- Марк Креник — механик из команды Шелби
- Джан Франко Торди — охранник Джанни Аньелли
В Киеве фильм Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари выходит во всех кинотеатрах с 14 ноября.
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Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:
Допремьерный показ Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари прошел в Cinema Citi, и на нем присутствовало множество звезд и прессы. Закуски предоставил ресторан Сушия, а также угощали Моршинська и Stella Artua.
Первые сеансы фильма Аутсайдеры 2019 / Форд против Феррари пройдут уже с 10:00 14 ноября.