  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Холодное сердце 2: Секреты прошлого и подготовка к третьей части

Александр Галаджий

журналист

21 ноября 2019, 13:35

Мультфильм Холодное сердце 2 в Украине вышел 21 ноября, и произвел настоящий фурор. Что показали в Холодном сердце 2 и где смотреть мультфильм - читай на Главреде.

Холодное сердце 2
Холодное сердце 2: рецензия и обзор мультфильма / Disney

Холодное сердце - с первого дня выхода стало брендом, как избранные фильмы Disney про принцесс. Но в отличии от более ранних легендарных лент, в Холодном сердце смогли совместить и все традиционные ценности для воспитания детей, и даже намеки на гендерное, социальное и сексуальное неравенство. При этом мульт остается нейтральный и не вызывает неприязни со стороны каких-либо социальных групп.

Во второй части создателям удалось сохранить золотую середину, и вопреки слухам о сиквелах, мультфильм Холодное сердце 2 вышел прекрасным и довольно самобытным - со своей историей.

Читайте такжеАутсайдери 2019: новый фильм одного актера с Кристианом Бейлом

В мультфильме Холодное сердце 2 особое внимание уделено прошлому - прошлому Эльзы, прошлому их семьи и возникновения Эрендела и магии. Единственная и главная проблема мультфильма - слишком резкие смены между главными идеями повествования, и неясная основная цель - то ли избавиться от проклятия, покинуть магию, и жить себе в удовольствие, то ли выяснить правду о родителях, то ли сохранить семью? Хорошо бы, если эти идеи можно было поставить в ряд и сделать равноценными.

Холодное сердце 2
Холодное сердце 2: сюжет и финал / Disney

Главная особенность Холодное сердце 2, как и в первом фильме, сюжет про семью полностью перебивает любые love story. Однако у нас твердо остается подозрение по поводу ориентации Эльзы - еще с первого фильма. И ее поведение, и ее особенность - все приводит нас к теме ЛГБТ. Но, к чести создателей мультфильма, они не стали заострять вопрос и вываливать на детей сразу все проблемы сексуальных меньшинств.

Читайте такжеАнгелы Чарли 2019: рояли в кустах и Girl Power

Но еще с одной стороны - поход Анны, Кристофа, Свена, Олафа и Эльзы - ничего не напоминает? Для самых дотошных критиков, которые любят фильмы рейтинга R мультфильм будет похож на первую часть - Холодное сердце. Но как детская сказка - продолжение шикарной истории, полной трогательных персонажей, переполненной чувственным песнями - Холодное сердце 2 получает 10 из 10 по всем пунктам оценивания. Это тот редкий случай, когда ребенок семьи любой социальной группы будет чувствовать себя уютно, и получит максимум морали после просмотра.

Холодное сердце 2
Холодное сердце 2: где смотреть / Disney

Графика и музыка в Холодном сердце 2 - вне конкурсов, но если вам будет интересно - в мульте 7 трогательных песен, которые запомнятся еще надолго, а ландшафты, персонажи и магические эффекты - просто бомба.

Ну, и, конечно же - куда без намека на продолжение в фильма Холодное сердце 3? Зрители прямо в залах начали задавать эти вопросы, так что остается только пожелать удачи Disney не испортить столь милую историю в будущем.

Читайте такжеДоктор Сон Стивена Кинга: Смерть - это только начало

Холодное сердце 2: сеансы и билеты в Киеве

Премьера фильма Холодное сердце 2 состоялась 20 ноября, а уже с 21 с утра начался показ ленты. Посмотреть Холодное сердце-2 модно будет во всех кинотеатрах Киева. Билеты и цены на Холодное сердце 2 представляем ниже:

  • Boomer - от 60 до 165 грн
  • Cinema Citi – от 70 до 180 грн. Сеансы в VIP-зале 500 грн
  • Multiplex предоставляет билеты от 50 до 225 грн в зависимости от кинотеатров, и 700 грн  в VIP-залах
  • Wizoria – от 50 до 110 грн
  • Баттерфляй Ультрамарин – от 55 до 130 грн в зависимости от кинотеатров
  • Днепр (Ленинград) – 60-75 грн
  • Жовтень – 45-105 грн
  • им. Шевченко – 40–80 грн
  • Киевская Русь – 40  грн – 90 грн
  • Киото (Россия) – 50 грн – 85 грн
  • Лейпциг – 55 грн – 100 грн.
  • Линия кино – 55 грн – 95 грн
  • Оскар – 60 грн – 120 грн в зависимости от кинотеатров
  • Спутник – 65 грн – 120 грн
  • Факел – 60 грн
  • Флоренция – 55 грн – 100 грн.

Читайте такжеМалефисента Владычица Тьмы: сказка для взрослых с продолжением

Холодное сердце 2 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Смотреть онлайн Холодное сердце 2 пока что не получится, потому как официальная версия на DVD и Blue-Ray выйдет нескоро. Из-за борьбы с пиратством редакция не станет рекомендовать фильм Холодное сердце 2 смотреть онлайн или скачивать торрент.

мультфильм трейлер Дисней ЛГБТ обзор Walt Disney
Сейчас вы просматриваете новость «Холодное сердце 2: Секреты прошлого и подготовка к третьей части». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:15
Яндекс планирует транслировать матчи еврокубков в Украине
14:12
"Трахнем, как следует": Арахамия предложил радикально расправляться с коррупционерами Видео
14:00
В РФ внезапно перенесли запуск газопровода в обход Украины
13:59
Садового заподозрили в злоупотреблении властью и вручили подозрение Видео
13:50
Динамо получило жесткое наказание за скандал с Тайсоном
13:40
Ибрагимович будет зарабатывать в Милане внушительную сумму
13:35
Скандал с арендой квартиры тещи: Стефанчук принял неожиданное решение
13:35
Холодное сердце 2: Секреты прошлого и подготовка к третьей части Видео
13:30
Скабеева расплевалась ядом из-за требования Зеленского по украинским кораблям
13:27
Ноябрьский ретроградный Меркурий закончился: когда новый, и что нельзя делать Видео
13:26
Тупой класс, или Как украинцы снова выбрали Порошенко мнение
13:12
Лунин не попал в тройку номинантов на Golden Boy
13:03
Руки Кремля: крупнейшие вузы США попали в скандал из-за российских денег
13:02
"Покажи бумажку, идиот": Арахамия ответил на обвинения в двойном гражданстве
12:22
"Пуля погиб": в Кривом Роге стаффа вышвырнули из окна дома
12:21
Когда ждать потепления: синоптик уточнил прогноз погоды до конца ноября Видео
12:20
"Матами кроем": нардеп рассказал о скандалах в Слуге народа
12:19
Ядовитая Баба Яга: в Ровенской области школьники массово отравились конфетами
12:01
"Будет стыдно": в РФ отгавкались в ответ на обвинение в разграблении украинских кораблей
11:55
Даже б/у труханы украли: моряк с катера Бердянск рассказал о варварстве россиян Видео
11:50
Прибыльная халтура и подстава: кому гороскоп на завтра сулит держать нос по ветру
11:41
"Миллиарды для Путина": в США призвали к новому шараху санкциями по России
11:33
"У нас своих хватит": Зеленский ответил Назарбаеву и Лукашенко
11:18
"Быстро засрут, ибо русский мир": в Сети возмутились из-за "сепарских тряпок" на мосту в Станице Луганской Фото Видео
10:59
От оружия до фекальной системы: стало известно, что РФ умыкнула с украинских кораблей Фото Видео
10:57
Продюсер сорвала покровы с порно-сцены с Асмус в кино
10:32
На росТВ рассказали, что творилось после драки украинца с американцем Видео
10:25
"Как мед по го*ну размазали": Дубинский оценил Кабмин Гончарука
10:24
Зима сократится на месяц: эксперт рассказала о кардинальных изменениях климата в Украине Видео
10:12
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
10:11
"Подписи РФ ничего не значат": в Эстонии открыто выступили против Кремля
10:09
Как заставить РФ вернуть деньги за порты Крыма мнение
09:50
День Достоинства и Свободы: Зеленский сказал, когда будут результаты расследования дел Майдана Видео
09:29
В Москве украинка прорывалась в Кремль, назвавшись женой Путина
09:12
"Путин не хочет встречаться с Зеленским": эксперт назвал главную причину
09:11
Попытка самоубийства наполеоноведа-"потрошителя" Соколова попала на видео Видео
08:59
Любовные войны: кому гороскоп на 21 ноября 2019 напророчил амурную трагедию
08:49
Кровавое убийство в Питере: всплыла связь профессора-расчленителя Соколова с Путиным
08:44
Украина стала "больным человеком Европы" мнение
08:40
"Троянский конь": Дуров объяснил, почему WhatsApp нужно удалить
08:15
Украинский скандал в США: Киев мог знать о задержке военной помощи еще в июле Видео
07:45
Штормовой ветер и мороз: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Видео
07:18
Нормандский формат: стало известно, о чем Зеленский поговорит с Путиным Видео
07:13
Александр Морозов: Российская пропаганда сегодня такова, будто РФ сражается с марсианами
06:57
Зеленский в Очакове рассказал, что обещал взамен на возвращение Украине кораблей Видео
06:53
У Зеленского все еще не прошло головокружение от успехов мнение
06:27
Зловещее зеркало: почему нельзя спать напротив зеркала и ногами к двери
05:59
Стилисты назвали модели пуховиков, которые вышли из моды Фото
05:24
Эксперт объяснил, есть ли Россия без Путина
05:15
"Госпожа жарит, с раздвинутыми ногами": Maruv в коже поделилась пикантными фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять