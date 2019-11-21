Холодное сердце 2: Секреты прошлого и подготовка к третьей части

Холодное сердце 2: рецензия и обзор мультфильма / Disney

Холодное сердце - с первого дня выхода стало брендом, как избранные фильмы Disney про принцесс. Но в отличии от более ранних легендарных лент, в Холодном сердце смогли совместить и все традиционные ценности для воспитания детей, и даже намеки на гендерное, социальное и сексуальное неравенство. При этом мульт остается нейтральный и не вызывает неприязни со стороны каких-либо социальных групп.

Во второй части создателям удалось сохранить золотую середину, и вопреки слухам о сиквелах, мультфильм Холодное сердце 2 вышел прекрасным и довольно самобытным - со своей историей.

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В мультфильме Холодное сердце 2 особое внимание уделено прошлому - прошлому Эльзы, прошлому их семьи и возникновения Эрендела и магии. Единственная и главная проблема мультфильма - слишком резкие смены между главными идеями повествования, и неясная основная цель - то ли избавиться от проклятия, покинуть магию, и жить себе в удовольствие, то ли выяснить правду о родителях, то ли сохранить семью? Хорошо бы, если эти идеи можно было поставить в ряд и сделать равноценными.

Холодное сердце 2: сюжет и финал / Disney

Главная особенность Холодное сердце 2, как и в первом фильме, сюжет про семью полностью перебивает любые love story. Однако у нас твердо остается подозрение по поводу ориентации Эльзы - еще с первого фильма. И ее поведение, и ее особенность - все приводит нас к теме ЛГБТ. Но, к чести создателей мультфильма, они не стали заострять вопрос и вываливать на детей сразу все проблемы сексуальных меньшинств.

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Но еще с одной стороны - поход Анны, Кристофа, Свена, Олафа и Эльзы - ничего не напоминает? Для самых дотошных критиков, которые любят фильмы рейтинга R мультфильм будет похож на первую часть - Холодное сердце. Но как детская сказка - продолжение шикарной истории, полной трогательных персонажей, переполненной чувственным песнями - Холодное сердце 2 получает 10 из 10 по всем пунктам оценивания. Это тот редкий случай, когда ребенок семьи любой социальной группы будет чувствовать себя уютно, и получит максимум морали после просмотра.

Холодное сердце 2: где смотреть / Disney

Графика и музыка в Холодном сердце 2 - вне конкурсов, но если вам будет интересно - в мульте 7 трогательных песен, которые запомнятся еще надолго, а ландшафты, персонажи и магические эффекты - просто бомба.

Ну, и, конечно же - куда без намека на продолжение в фильма Холодное сердце 3? Зрители прямо в залах начали задавать эти вопросы, так что остается только пожелать удачи Disney не испортить столь милую историю в будущем.

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Холодное сердце 2: сеансы и билеты в Киеве

Премьера фильма Холодное сердце 2 состоялась 20 ноября, а уже с 21 с утра начался показ ленты. Посмотреть Холодное сердце-2 модно будет во всех кинотеатрах Киева. Билеты и цены на Холодное сердце 2 представляем ниже:

Boomer - от 60 до 165 грн

Cinema Citi – от 70 до 180 грн. Сеансы в VIP-зале 500 грн

Multiplex предоставляет билеты от 50 до 225 грн в зависимости от кинотеатров, и 700 грн в VIP-залах

Wizoria – от 50 до 110 грн

Баттерфляй Ультрамарин – от 55 до 130 грн в зависимости от кинотеатров

Днепр (Ленинград) – 60-75 грн

Жовтень – 45-105 грн

им. Шевченко – 40–80 грн

Киевская Русь – 40 грн – 90 грн

Киото (Россия) – 50 грн – 85 грн

Лейпциг – 55 грн – 100 грн.

Линия кино – 55 грн – 95 грн

Оскар – 60 грн – 120 грн в зависимости от кинотеатров

Спутник – 65 грн – 120 грн

Факел – 60 грн

Флоренция – 55 грн – 100 грн.

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Холодное сердце 2 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Смотреть онлайн Холодное сердце 2 пока что не получится, потому как официальная версия на DVD и Blue-Ray выйдет нескоро. Из-за борьбы с пиратством редакция не станет рекомендовать фильм Холодное сердце 2 смотреть онлайн или скачивать торрент.