Маленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма

Маленькие женщины 2019 - обзор и рецензия / Sony

Фильм Маленькие женщины прошел через спецпоказ в 2019 году, но на экраны выходит только в январе 2020. Гениальный роман с одноименным названием получил новую экранизацию спустя 25 года, и она прекрасна.

Роман Мей Олкот прекрасен сам по себе, и такой же прекрасной была экранизация 1994 года. Новый фильм 2019 отличается знаменитыми актерами, более качественными съемками и небольшим переосмыслением.

Незначительные перемены и игра с сюжетом книги, конечно, в минус, но то, как команде Греты Гервиг удалось сохранить драму, и одновременно непринужденность, любовь и трагедию, войну и маленькие чудеса - просто бесценно. Фильм Маленькие женщины 2019 захочется пересмотреть еще не раз.Что было в фильме Маленькие женщины 2019, кто сыграл главные роли, и сколько наград собирает фильм - рассказываем в нашем материале.

Маленькие женщины 2019 - сюжет

Фильм Маленькие женщины - история в истории, и хронометраж идет совершенно нелинейно - когда героиня вспоминает прошлое, нас тут же переносят во времени. Можно сказать, что повествование идет от имени Джозефины Мардж, которая приносит на печать роман Маленькие женщины, а почти что вся история - рассказ, как его девушка якобы подает в книге. Иногда сложно уследить, как сюжет перескакивает между временными линиями.Читайте также1917 фильм - почему фильм стал лучшей военной драмой года

История семейства Мардж - с детства, через юношество и до взрослой жизни - вот и вся история. Фильм показывает маленькие и большие радости девочек, которым, по книге от 12 до 16 лет, и которые взрослеют и учатся жить. Маленькие женщины - так их называл отец, и такое имя получила книга и фильм. Часто по ходу сюжета девочки задумываются - что сказал бы папа или что бы он сделал.

Не станем дословно пересказывать сюжет, но место нашлось и смерти близких, и свадьбам (тут сценарий влез во вторую книгу, где Джо выходит замуж). Необходимо отметить игру актеров и актрис, благодаря которой фильм стал легким и простым для просмотра, и во время просмотра будто проживаешь все радости и горе с героями.

Даже Эмма Уотсон, которая больше всего не подходит на свою роль выглядит достаточно естественно, несмотря на различия между ее героиней и самой актрисой в жизни. Сирша Ронан же была просто великолепна - где нужно она держала poker face, а где надо - рыдала, или смеялась во всю. Больше всего в фильме радует тандем героинь Сирша Ронан и Мэрил Стрип - не зря в конце тетушка оставляет все состояние именно Джозефине.

Маленькие Женщины 2019 - актеры и роли / Sony

Как снять фильм, действия которого проходят во время войны, и не напортачить - Сэму Мендесу стоит поучиться у команды Греты Гервиг. Ведь в ленте не стали обходить мимо тот факт, что отец семейства был священником на Гражданской войне.

Маленькие женщины 2019 - актеры и роли

Сирша Ронан — Джо Марч

Эмма Уотсон — Мег Марч

Флоренс Пью — Эми Марч

Элайза Сканлен — Бет Марч

Лора Дерн — Марми Марч

Тимоти Шаламе — Теодор "Лори" и "Тедди" Лоренс

Мерил Стрип — тетя Марч

Трейси Леттс — мистер Дэшвуд

Боб Оденкерк — отец Марч

Джеймс Нортон — Джон Брук

Луи Гаррель — Фридрих Байер

Крис Купер — мистер Лоренс

Эбби Куинн — Энни

Подбор актеров, как всегда на высоте - в местах, где тип актера не соответствует типу из книги, создатели сделали упор на известность и талант актеров. Отдельная тема расизма и требований для Оскара. Ну, полностью вранье получилось с чернокожим населением в истории, но это издержки "искусства". Как помним, в Мече Короля Артура Слоны и чернокожие армии захватили Британию, так что фильм Маленькие женщины - еще не катастрофа в этом плане.

Маленькие женщины 2019 смотреть онлайн на украинском языке трейлер:

Редакция Главреда одобряет фильм Маленькие женщины на 9 из 10 баллов, и рекомендует к просмотру при хорошем и плохом настроении - каждый найдет в нем что-то хорошее и нужное для себя именно на тот момент.

Галаджий Александр для сайта Главред