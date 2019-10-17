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Малефисента Владычица Тьмы: сказка для взрослых с продолжением

17 октября 2019, 11:14

В Украине состоялась премьера фильма Малефисента: Владычица тьмы. Редакция Главреда перемывает косточки сценарию и объясняет, почему фильм стоит посмотреть.

Малефисента 2
Малефисента 2 Владычица Тьмы: Резенция / Disney

В Украине состоялся допремьерный показ фильма Малефисента: Владычица Тьмы в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver, и редакция Главреда посмотрев фильм готова поделиться впечатлениями с нашими читателями.

В кинотеатрах Киева и Украины фильм Малефисента будут показывать с 17 октября, так что спешите покупать билеты. Расписание сеансов мы представим в отдельном материале.
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Фильм Малефисента: Повелительница Тьмы поведает о вечно - семейных ценностях, любви между родителям и детьми, между мужчиной и женщиной, и даже о политике и войне.

Анджелина Джоли защищает своих детей от бывшего Малефисента неустанно следит, чтобы ее крестница Аврора не спуталась с алчными, жестокими, лживыми и циничными людьми, но так случилось, что нерадивый принц Филипп из первой части спустя 5 лет делает предложение Авроре, и та просто не смогла отказаться.

И тут всем несчастным людишкам пришлось познать гнев Малефисенты - при встрече будущая свекровь удачно подставляет Малефисенту, при этом переманивая Аврору на свою стороны. Несостоявшуюся тещу же жестоко подстрелили - если бы не другие рогатые и летающие феи, волшебница бы умерла.

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Пока Малефисента проходит курсы истории своего народа и повышает квалификацию в магии, королева Ингрит (Мишель Пфайфер) отправила мужа спать вечным сном, собрала всех фей вместе якобы для свадьбы Авроры, но нет, чтобы пустить газ.

Когда же Малефисента и ее соплеменники атакуют замок (атмосфера позволяет - люди уничтождают магических существ, фей выжили из их домов, Аврору отобрали), их ждет коварная засада все той же жесточайшей свекрови.

Одним чудом, объяснимым только режиссерами, Малефисенте удается победить, но после того, как Аврора называет ее мамой, волшебница неожиданно возлюбила людей, и перестала уничтожать их пачками, предложив мир. Все плохие автоматически становятся хорошими, а злую королеву превращают в козу. Так и напрашивается фраза, что коза чуть не испортила всем жизнь сразу в двух королевствах.

Беспомощные и бесполезные король и принц Филипп на развалинах же устраивают свадьбу, а Малефисента улетает в туман, пообещав прибыть на крестины ребенка Авроры.

При этом судьба ее соплеменников - откровенно нераскрыта, а намеков на 3 фильм - на каждом шагу.

Учитывая, что в фильме преимущественно магические существа - тон ему задают Анджелина Джоли и Мишел Пфайфер. Дисней превратил противостояние в забавную тему - каждый в фильме увидит свое. Хоть это и сказка, но она отнюдь не детская, и вопросы в ней заставят о многом задуматься и родителей и подростков.

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Малефисента: Повелительница Тьмы смотреть онлайн украинский перевод трейлер:

Однако, сюжетные дыры, стереотипные персонажи и главный упор только на игру Анджелины Джоли немного разочаровывают. Поэтому фильм на твердые 7,7 из 10. После первого просмотра рано или поздно Малефисенту: Повелительницу Тьмы захочется пересмотреть - запоем сразу первый и второй фильм.

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