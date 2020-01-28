1917 фильм - почему фильм стал лучшей военной драмой года

1917 фильм - рецензия и обзор / Universal

Фильм 1917 рассказывает трогательную историю о том, как один человек спас сотни жизней во время Первой мировой войны. Сэм Мендес создал культовой фильм о войне и участии в ней британцев. Исторически, Первая и Вторая мировая войны имеют разное значение для западных и восточных стран. Именно на этой разнице и сыграл Мендес, показав свою историю в фильме 1917.

Чем удивляет фильм 1917, и почему его так любят в Великобритании - рассказываем в нашем материале.

Страны Западной Европы и США переживали Первую и Вторую мировые войны не так же, как страны Восточной Европы и Азии - они имели совершенно другое значение для населения этих стран, и спровоцировали иные изменения в экономике, культуре и политике, нежели в Украине, например.Читайте такжеФильм Кролик Джоджо 2020: что делать, если мой друг - Гитлер

В связи с этим у американцев и жителей Западной Европы иное восприятие мировых воен. Можно сказать, что нынешнее поколение в этих странах в принципе не способно осознать ужасы Второй мировой, и тем более Первой. Точно так же, героизм на войне для них имеет иное значение, чем для жителей Центральной и Восточной Европы и тем более России.

Сэм Мендес снял великолепную картину, которая показывает отвагу, героизм солдат и ужасы мировой войны - в этом случае Первой. Однако, в фильме есть, как плюсы, так и минусы, заметные не всем.

1917 - сюжет

Сюжет элементарно прост - двое солдат отправляются на срочное секретное задание - отменить наступление огромного отряда союзных войск через территорию,которая еще 6 часов назад контролировалась силами Германии и союзников. Все знают, что это ловушка, но на кону 1600 жизней, причем там служит брат одного из солдатов. Как им исполнить задание, прокрасться через напичканную снайперами территорию и спасти жизней - тот еще вопрос.

Тут Сем Мендес откровенно налажал, ибо бои во время Первой мировой войны в Западной Европе отличались тем, что там были высококультурные европейцы, и на передовой были не только бедные люди, но и средний класс и даже бедные сыновья дворян, не получившие наследства, из-за чего некоторые ситуации, показанные в фильме - просто невозможны. Читайте такжеОбзор боевика Плохие парни навсегда: старые кони против бороздыСолдаты устали от войны, которая много лет просто истощала казну, и была прозвана "окопной", и не были "безумными нацистами", как показал Мендес. Тем более, что по задумке Мендеса, британцы, почему-то не потеряли своего благородства, хоть на момент войны обе стороны были на одном уровне по менталитету.

Однако разрушенные города, гниющие трупы животных, перепуганное население, которое прячется в подвалах сильно контрастирует с зелеными полями и цветущими вишневыми деревьями.

В центре сюжета все же - долг, честь, дружба и верность. Все это продемонстрировал главный герой, и все это в полной мере "дошло" до западного зрителя, который высочайше оценил фильм.

1917 фильм - актеры и роли / Universal

1917 - актеры и роли

Фильм 1917 также отличился неплохим актерским составом - в главных ролях, конечно же сыграли молодые актеры, но офицеры - всплошь знаменитости. И венец всего - Полковник Маккензи, которого играет Бенедикт Камбербетч. Несомненно, зрители шли для того, чтобы увидеть Эндрю Скотта (Мориарти в Шерлоке), Ричарда Мэддена (Робб Старк) и конечно же Камбербетча. Вот только экранного времени у актеров буквально по несколько минут.

Дин-Чарльз Чэпмен — младший капрал Блейк

Джордж Маккей — младший капрал Скофилд

Марк Стронг — капитан Смит

Эндрю Скотт — лейтенант Лесли

Ричард Мэдден — лейтенант Блейк

Колин Ферт — генерал Эринмор

Бенедикт Камбербэтч — полковник Макензи

Дэниэл Мейс — сержант Сандерс

Эдриан Скарборо — майор Хепбёрн

Джейми Паркер — лейтенант Ричардс

Эллиот Бакстер — рядовой Сингер

Клэр Дюбюрк

Набхан Ризван

Дэниэл Макмиллон

Джордж Верралл

Джэми Вон

1917 - награды

Фильм Мендеса собрал много наград, хотя вне спецпоказа вышел только в 2020 году. Например 1917 стал обладателем таких премий:

1917 смотреть онлайн фильм / Universal

Спутник 2 декабря 2019 - в номинации Лучшая операторская работа - Роджер Дикинс;

Золотой Глобус 5 января 2020 - Лучший Драматический фильм и Лучший Режиссер - Сэм Мендес;

Выбор критиков - 12 января 2020 - Лучший Монтаж - Ли Смит, и Лучший режиссер Сэм Мендес;

Премия Гильдии продюсеров США - 18 января 2020 - Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма;

Премия Гильдии режиссеров Америки - 25 января 2020 - Лучший режиссер - Сэм Мендес;

1917 смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Фильм 1917 - на редкость гладкий и адекватный за последнее время, и посмотреть его рекомендуется всем. Однако, также, это фильм на любителя - насколько зрителю понравится то, или иное, и заметит ли он ошибки режиссера - от этого будет напрямую зависеть, захотите ли вы смотреть онлайн 1917. Редакция Главреда не согласится с западными критиками, и поставит фильму твердую 8 из 10 - за старания Сэма Мендеса и исторические неточности и "сглаженные углы".

Александр Галаджий для сайта Главред