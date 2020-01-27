Наталья Андрейченко пропала: найдено авто актрисы

Нталья Андрейченко / Instagram

Ян Трунцев, PR-директор пропавшей артистки Натальи Андрейченко, сообщил, что в Мексике нашли авто звезды.

По его информации, все автомобили, в том числе тот, на котором Андрейченко приехала домой в день пропажи, находятся в гараже ее особняка.

"Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже", – написал он.

Ян также отметил, что в последнии дни Андрейченко плохо себя чувствовала из-за напряженного графика.

Также отметим, что в Сети появилась информация о том, что актрису якобы нашли. Сообщение об этом появилось от русскоязычных жителей Мексики в группе в Facebook. Там отмечают, что Андрейченко все это время спала у себя дома. Официального подтверждения такой информации от ее менеджера пока что нет.

Как ранее писал Главред, Андрейченко пропала уже более чем сутки назад, и ее телефоны не просто переведены на автоответчик, а больше не обслуживаются.