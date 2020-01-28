"Вы все больные": Наталья Андрейченко устроила истерику россиянам

Андрейченко / Cosmo

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко неожиданно появилась в сети, и накинулась на пользователей сетей которые успели отреагировать на просьбы ее пиарщика сообщить что-то о местоположении Андрейченко.

Наталья Андрейченко накинулас с матами на россиян в своем Instagram.

"Добрый вечер! Я к вам обращалась со своим сообщением где-то в районе 17:30 по времени Канкуна, когда меня привезли домой. Сейчас я приняла душ и у меня было время... я разобралась с тем, что происходит на моих платформах. Я в таком шоке. Ребят, у меня такое чувство, что вы все больные. Вы что, в зомби превратились, не можете себе представить жизнь без телефонов, без андроидов? Заходите ко мне в Instagram, хотя даже не являетесь моими подписчиками, накакаете и уходите. Я свободный человек и действую по Закону Божьему, по законам Вселенной и, самое главное, по законам сердца. Если я хочу выключать телефон – я его выключаю. Захочу – включаю. Я ни перед кем не отчитываюсь", - заявила актриса.

Наталья Андрейченко нашлась после "пропажи" ночью на 28 января.