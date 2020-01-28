"Дурь какая-то": в джунглях нашлась Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко пропала несколько дней назад / Instagram

Звезда советского кино Наталья Андрейченко, об исчезновении которой стало известно несколько дней назад, вышла на связь. Оказалось, что актриса просто выключила телефон.

В своем Instagram она опубликовала пост, в котором сообщила, что все это время находилась в "специальном поселении" в джунглях, где хранила молчание.

"Когда я приехала от своей подруги Марет домой - меня уже ждала машина, чтобы отвезти за 2,5 часа от моря в глубь джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence" / "молчание", - написала Андрейченко в соцсети.

Актриса добавила, что смогла включить телефон только вечером в понедельник, 27 января, потому что в этом поселении нужно находиться в одиночестве.

В соцсети отреагировали на пост Андрейченко достаточно негативно. Пользователи пишут: "Отписка дурь какая-то", "Синдром Бари Алибасова", "Да уж, новое слово в чёрном пиаре", "Странный поступок, конечно... для взрослого человека".

Как сообщал Главред, актриса Наталья Андрейченко гостила у друзей в Канкуне, а потом перестала выходить на связь, пожаловавшись на самочувствие. Позже родственники и близкие Андрейченко заявили, что подают заявление об исчезновении актрисы в полицию. Кроме того, PR-директор Андрейченко Ян Трунцев сообщал, что в Мексике нашли авто звезды. Как известно, у Натальи Андрейченко (Военно-полевой роман, Мэри Поппинс, до свидания) есть свой дом в этой стране, где она и проживает на постоянной основе.