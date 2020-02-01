Кричал от боли: внезапно умер знаменитый участник КВН

Овик Григорян / СтарХит

Умер знаменитый участник команды КВН Армянская сборная Овик Григорян.

Артист скончался в возрасте 25-лет после того, как внезапно впал в кому.

В официальной группе Международного союза КВН уже выразили соболезнования в связи с кончиной Григоряна.

"Утрата. Сегодня не стало Овика Григоряна (Армянская сборная). Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

8 января у Григоряна случился инсульт и его госпитализировали на две недели, однако после улучшения самочувствия его отпустили домой.

Тем не менее 23 января артисту снова стало плохо: во время отдыха с друзьями он схватился за голову и начал кричать от боли. Из-за последствий инсульта Григорян впал в кому.

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"Овик в глубокой коме. Он дышит сам, но из-за большой гематомы в мозгу оперировать пока нельзя. Когда ему станет лучше, понадобится операция", — рассказывали о состоянии Григоряна его коллеги из Армянской сборной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве умер бывший участник российской команды КВН Город Пятигорск Тимур Гайдуков.