Софи Тернер беременна первый раз / Reuters

Софи Тернер и Джо джона скоро станут родителями.

Британская актриса Софи Тернер беременна спустя год после свадьбы, сообщает JustJared со ссылкой на источники.

"Джо Джонас и Софи Тернер впервые станут родителями!", - пишет издание.

Напомним, Джо Джонас и Софи Тернер вместе с 2016-го, а в мае 2019-го сыграли свадьбу.

Софи Тернер - фильмография

Софи Тернер больше всего известна по ролям Сансы Старк в Игре престолов и Джины Грей в перезапуске Людей Икс. Весь список ее работ выглядит так:

2011-2019 - Игра престолов

2013 - Другая я

2013 - Тринадцатая сказка

2015 - Особо опасна

2016 - Люди Икс: Апокалипсис

2016 - В одиночестве

2017 - Хантсвилл

2017 - Помешанный на времени

2019 - Люди Икс: Тёмный Феникс

2019 - Выжить

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