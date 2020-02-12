Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в Игре Престолов, скоро станет мамой.
Софи Тернер и Джо джона скоро станут родителями.
Британская актриса Софи Тернер беременна спустя год после свадьбы, сообщает JustJared со ссылкой на источники.
"Джо Джонас и Софи Тернер впервые станут родителями!", - пишет издание.
Напомним, Джо Джонас и Софи Тернер вместе с 2016-го, а в мае 2019-го сыграли свадьбу.
Софи Тернер - фильмография
Софи Тернер больше всего известна по ролям Сансы Старк в Игре престолов и Джины Грей в перезапуске Людей Икс. Весь список ее работ выглядит так:
- 2011-2019 - Игра престолов
- 2013 - Другая я
- 2013 - Тринадцатая сказка
- 2015 - Особо опасна
- 2016 - Люди Икс: Апокалипсис
- 2016 - В одиночестве
- 2017 - Хантсвилл
- 2017 - Помешанный на времени
- 2019 - Люди Икс: Тёмный Феникс
- 2019 - Выжить
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