Ида Галич родила - назвали имя и пол ребенка

Ида Галич родила / Instagram

Блогер Ида Галич родила, и ее отец не смог удержаться, чтобы не похвастаться в сети.

"Поздравляю с рождением внука", - говорится на фото, которое Василий Галич опубликовал в Isntagram.

Таким образом, назвали пол ребенка Иды Галич и Алана Басиева.

В комментариях под постам Василия Галич активно поздравляют - молодую маму, дедушку, и папу.

"Поздравляю", "Поздравляю вашу семью", "Поздравляю маму с папой, бабушку с дедушкой", - пишут в комментариях.

Сама Ида Галич попозже написала имя и подробности родов.

"Басиев Леон Аланович. 9:47 утра.3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни!", -пишет девушка.

Они с мужем мило признались в любви малышу.

"Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), самые лучшие в мире врачи", - сказала она.

Ранее родила Милла Йовович - третью девочку.