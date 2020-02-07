Ида Галич родила - назвали имя и пол ребенка

Российская блогер Ида Галич родила 7 февраля 2020.
Блогер Ида Галич родила, и ее отец не смог удержаться, чтобы не похвастаться в сети.
"Поздравляю с рождением внука", - говорится на фото, которое Василий Галич опубликовал в Isntagram.
Таким образом, назвали пол ребенка Иды Галич и Алана Басиева.
В комментариях под постам Василия Галич активно поздравляют - молодую маму, дедушку, и папу.
"Поздравляю", "Поздравляю вашу семью", "Поздравляю маму с папой, бабушку с дедушкой", - пишут в комментариях.
Сама Ида Галич попозже написала имя и подробности родов.
"Басиев Леон Аланович. 9:47 утра.3880 кг, 52 см. Это лучший день в моей жизни!", -пишет девушка.
Они с мужем мило признались в любви малышу.
"Мы так все тебя любим, сын! Мы с папой всегда будем рядом! У нас не все прошло, как мы предполагали (об этом позже, дорогие, сейчас все хорошо), самые лучшие в мире врачи", - сказала она.
Ранее родила Милла Йовович - третью девочку.