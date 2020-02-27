Сильно - Monatik снял новый клип с клипмейкером Кэти Перри

Monatik - Сильно смотреть онлайн клип / Monatik

Monatik представил новый клип на песню Сильно, который вошел в третий сольный альбом "LOVE IT ритм". В новом клипе артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.

Посмотреть новый клип Monatik можно на официальном YouTube исполнителя.

Главная героиня видео — известная модель Анна Шуть по сюжету погрузилась в атмосферу будущего в своем сне, осуществив полет с высоты 30 метров и для съемок проходила специальную подготовку с акробатами.

"Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон. Ничего вокруг не существует. Лишь невесомость и красота, на которую хочется смотреть вечно. Со всех ракурсов. В любое время. Красота не знающая границ, страхов и конца. Та, что пробуждает в Вас творца, портреты которой хочется рисовать вновь и вновь для того, чтобы эмоции, которые Она дарит, остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни", - говорит Monatik.

Monatik Сильно - новый клип онлайн / Monatik

В клипе Monatik поет о сильной любви, в то время, как в голове у героини клипа происходят психоделические вещи - падения и полеты, она попадает в новые миры, и пересекает границы.

Данной видеоработой мультиартист открывает следующую страницу клипографии и в творчестве Monatikа.

Выход клипа артист анонсировал арт-тизером, в котором погрузил слушателей в мир собственной фантазии. В нем Monatik появляется в пространстве среди пятерых овечек, под едва различимые звуки из трека. На следующий день в сети появилось видео, где было уже четыре овечки. Еще через день — три.

"Как же прекрасно даже проснувшись, понять что сон был лишь слегка гиперболизированный своими красками и отсутствием гравитации — все остальное происходит наяву. Эта работа именно об этом ощущении. Падение вверх. Падение в космос, имя которому Любовь. Даже проснувшись, пусть жизнь будет как самый красивый, когда либо спроектированный в голове сон. Дарящая истинную, человеческую радость, Сильно красивая, счастливая, потому что Ваша... Пробуждающая творца... Пропитана любовью... наяву", - добавил он.

Monatik - Сильно новый клип смотреть онлайн:

Режиссером видеоработы Сильно выступила бессменный soulmate Monatik Таню Муиньо, которая в этом году сотрудничала с мировыми артистами Кэти Пэрри и Rosaila.

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