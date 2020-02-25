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"Третьесортное укро-шароварное варево": украинские музыканты поссорились из-за песни Go-A

25 февраля 2020, 17:58

Композиция Соловей победителя украинского отбора Евровидения напоролась на обвинения в попытке впарить "немощную Украину".

Go-A
Go-A / GoAbandoriginal

В украинской культурной среде разгорелся скандал вокруг победы группы Go-A на отборе на песенный конкурс Евровидение, который пройдет в 2020 году в Роттердаме.

Их песню, номер и стиль раскритиковал вокалист группы Антитела Тарас Тополя.

"Абсолютно чужеродная эстетика... Финалист укр. отбора на Евровидение 2020, вызывает беспокойство. То, что нам пытаются впарить как этно... оно на самом деле не наше! Не родное! Это хорошо исполнено. Это профессионально. Это красиво. Но...", - написал Тополя

По его словам, "песня о Ванюшу, который ходит к девушке" и "готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов" - это псевдо-этно.

"Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это - хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморную, немощную. Про обездоленную девушку и Ванюшу - её любимого, которого мама (народ, народ) не хочет, но... никуда не денется. Потому Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке...", - считает музыкант.

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"Не удивлюсь, если "Ванюша" (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации. Очень хочу ошибаться", - резюмировал Тополя.

В комментариях его поддержала писателька Лариса Ницой, высказавшая благодарность "за смелость мысли и смелость сказать ее вслух".

Участники Go-A, в свою очередь, не полезли за словом в карман и ответили Тополе в ходе пресс-конференции.

"Относительно критики со стороны музыканта Тополя. У каждого свое мнение. Но это все равно, что сказать, что у Тополи сын - дерево, а жена его – мужчина, потому что она Alyosha", - сказал один из музыкантов группы.

Солистка группы Екатерина Павленко удивилась, что в песне "Соловей" сумели найти такие подтексты и добавила, что сначала в основе трека была народная песня, но, поскольку по условиям Евровидения народные слова нельзя использовать, то они их переписали и немного изменили содержание.

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Конкурс Евровидение-2020 состоится  пройдет в голландском городе Роттердам. Первый полуфинал конкурса запланирован на 12 мая, второй полуфинал – на 14 мая, а финал – на 16 мая.

Go-A группа Антитела Тарас Тополя Евровидение 2020
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