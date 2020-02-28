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Феминистки MeToo добились удаления ключевого персонажа из Мулан

28 февраля 2020, 19:43

Активистки движения MeToo добились кардинальных изменений в предстоящем фильме Мулан. Теперь история Средневекового Китая будет соответствовать ХХI веку.

Мулан 2020
Мулан 2020 - попрощайтесь с оригиналом мультфильма / Disney

Женщины из MeToo решили, что влюбленный парень старший офицер в армии Средневекового Китая - это несовременно, и устроили головную боль Disney и продюсеру фильма Джейсону Риду.

Создателям Мулан пришлось уничтожить Ли Шанга, в сценарии, так как в оригинальном мультфильме у героини завязывается роман с ним, а он - ее старший офицер. Продюсер Джейсон Рид в разговоре с порталом Collider объявил, что Ли Шанга в фильме не будет.

По его словам, на решение повлияло движение MeToo, которое начиналось как борцы за права женщин и против сексуального насилия.

Им показалось неуместным, что любовным интересом Мулан служил бы её непосредственный командующий в армии.

Вместо бедняги ввели сразу 2 других персонажей.

"Один из них — командир Тунг, своего рода отцовская фигура для героини, её наставник на протяжении всего фильма. А другой — Чэнь Хунхуэй, однополчанин Мулан", - сказал он.

Кроме того, Китай потребовал, чтобы у Мулан не было поцелуев с Чэнь Хункуеэйем. Руководство решило, что в реалиях современного мира лучше убрать неугодного персонажа.

Напомним, Мулан выходит на экраны 27 марта 2020.

Мулан новости шоу бизнеса фильм
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