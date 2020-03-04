Сын Бабкиных в реанимации

Семья Бабкиных / Instagram

Старший сын Сергей и Снежаны Бабкиных попал в больницу после того, как родители пытались его лечить дома.

Снежана и Сергей Бабкины отвезли в реанимацию старшего сына, говорится в их посте в соцсети.

По ее словам, первые симптомы у Артура появились еще в прошлую пятницу – тогда парень начал кашлять. На следующий день кашель вроде бы спал, но стал влажным. В воскресенье добавился насморк и кашель стал сильнее, а в понедельник 2 марта подскочила температура до 38,5. Но в ночь на вторник Артуру стало только хуже.

"Ночью – температура выше 41. Я сказала, что вызываю скорую. Артур меня отговорил, температуру сбили Нурофеном + 10 минут побыл в прохладной воде в ванне (30 градусов). Вторник – кашель, насморк, температура 38,5-39,5. Збиваем. Вызвали на дом медсестру для анализа крови", – рассказала Снежана.Читайте такжеКоронавирус в Украине: как защититься, определить симптомы и что не надо делать

И хотя потом температуры уже не было, Артур начал жаловаться, что ему больно кашлять, дышать и вообще болел живот. Долго не думая, по рекомендации их врача, Сергей и Снежана собрали вещи и отвезли в Харьковскую областную детскую клиническую больницу.

"Приехали. Артур еле дошел от машины до дверей поликлиники, дышать трудно! Сделали рентген – воспаление легких с осложнением. Поражено несколько сегментов легкого. Быстро забрали в реанимацию. Сейчас он находится в палате в реанимации под наблюдением. Тройная доза антибиотиков. Постоянный контроль",– шокирована Снежана Бабкина.

В итоге украинская актриса отметила, что вирус этого сезона чаще всего заканчивается пневмониями, поэтому рекомендует всем родителям не лечить детей в домашних условиях и сразу обращаться за помощью к специалистам.

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