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"Очень болен": Данилко шокировал признанием

29 февраля 2020, 22:00

Известный артист рассказал о том, что поправился и проходит курс лечения.

Данилко Андрей
Данилко Андрей разоткровенничался о своем самочувствии / Сегодня

Известный артист Андрей Данилко сделал сенсационное признание о том, что на данный момент проходит лечение от болезни, название которой не сообщил.

Как пишет hyser, он отметил, что прогноз враей положительный и скоро все придет в норму.

По информации СМИ на днях поклонники Данилка заметили, что он сильно поправился и сразу связали это с хворью исполнителя. Сам Данилко также признался, что действительно набрал лишние килограммы.

"Я занят своим лечением, стал очень мало есть. Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить. Слава Богу, врачи понимают, в чем дело. Проблема решаема. К лету стану Джастином Бибером", — отшутился Данилко.

Ранее Данилко рассказывал также о депрессии, которая уже давно его мучает. Это происходит якобы из-за того, что артисту некому высказаться. Андрей Данилко, несмотря на свой возраст, так ни разу и не был женат. Он признался, что у него как-то не получалось.

"У меня никогда не совпадало. Всегда история — любят, а тебе все равно или наоборот. Меня любили очень много. Я такой избалованный был, особенно в юности, потом случилось затишье", — разоткровенничался Андрей.

Что касается детей, то он о них даже не думает. Ведь вряд ли уже сможет с кем ужиться на одной жилплощади.

Ранее Главред писал, что Андрей Данилко, который судил отбор Евровидения 2020, отметил, что низкие баллы на Евровидении 2018 украинскому исполнителю Melovin могли поставить из-за России. Андрей Данилко в интервью Славе Демину на РадиоЛюкс предположил, что Украину в 2018 году наказали за отказ России транслировать у себя Евровидение.

Андрей Данилко новости Украины
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