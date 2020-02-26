Данилко: организаторы Евровидения отомстили Украине за Россию

Андрей Данилко / https://www.instagram.com/an.danilko/

Андрей Данилко, который судил отбор Евровидения 2020, отметил, что низкие баллы на Евровидении 2018 украинскому исполнителю Melovin могли поставить из-за России.

Андрей Данилко в интервью Славе Демину на РадиоЛюкс предположил, что Украину в 2018 году наказали за отказ России транслировать у себя Евровидение.

Андрей Данилко пришел на шоу Слава +, которое выходит на Ютуб, и ответил на пару вопросов по поводу прошлых и предстоящего Евровидения.Читайте такжеПотолок - десятка: почему шансы Украины победить на Евровидении-2020 почти нулевые

"Мне рассказывали, на Melovin`a, лили столько гадостей, что он занял 17-е место. А ты вспомни – по зрительским голосованиям он был седьмой, то есть в десятке. Какое там жюри решает – мы это видим? Не видим. Тем более, был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией. Ведь они отказались транслировать шоу в 2017 году из-за неучастия, а это большие деньги для организаторов, которые они потеряли. И на меня столько грязи вылили, и на него. Я ему гидазепам давал, чтобы он выступил", - сказал он, когда речь зашла об Евро-2018.

Андрей Данилко о Евровидении и Melovin смотреть онлайн видео Слава+:

Напомним, что в 2017 году Евровидение проходило в Украине. Россия представила как участницу Юлию Самойлову, которая незаконно посещала Крым, нелегально пересекая границы Украину и выступала там с концертами. Самойлову не пустили в Украину, Россия отказалась от участия и трансляции шоу на своих телеканалах.

В 2020 году на Евровидение от Украины поедет группа Go-A с песней на украинском языке Соловей.