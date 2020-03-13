Coldplay - Trouble in Town снимался в Киеве

Coldplay снял клип в Киеве/ УНИАН

У западных рок-групп и исполнителей последнее время проявляется неимоверная любовь снимать свои клипы в столице Украины - в Киеве. Не cтали себе отказывать в этом члены группы ColdPlay.

Coldplay сняли клип в Киеве про будущее Нью-Йорка на песню Trouble In Town. тут намекается на антиутопию Джорджа Оруэлла Скотный двор.

Если присмотреться, то киевляне узнают ул. Старовокзальную, ЖК Chicago Central House, завод "Кузня на Рыбальском", мост на Труханов остров, Дом одежды на Львовской площади, ТЦ "Украина" и Premier Hotel Lybid. А любители шаурмы узнают свои любимые заведения.

Coldplay - Trouble in Town смотреть онлайн клип:

Над клипом работали украинцы Radioaktive Film, а режиссером стала ирландка Айофе МакАрдл.

Как известно, российская группа Little Big с опозданием представила свою песню и клип на нее для участия в Евровидении 2020.