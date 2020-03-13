Little Big Uno - Россия с опозданием представила песню на Евровидение

Группа Little Big / скриншот

Little Big представили новую песню Uno, написанную специально для Евровидения 2020.

Новое творение Рейверов было представлено на шоу Вечерний Ургант вечером 12 марта.

Вокалист Илья Прусикин, анонсируя песню, охарактеризовал ее как "рок-диско, металл-диско".

"Мы ее придумали, когда все вместе поехали отдыхать в январе", – рассказал музыкант.

Она вполне соответствует стилю группы Little Big. При этом, после появления песни, Россия впервые после объявления конкурсантов перестала падать в рейтинге на сайте прогнозов.

Little Big Uno - смотреть онлайн клип на песню:

Пока что неизвестен статус группы Little Big - приняли ль их песню, или нет, но многие ожидают официальную реакцию организаторов Евровидения на задержку с песней.

Ранее в сети разразилась интрига из-за того, что Россия без объяснений прострочила сроки подачи песни на Евровидение 2020.