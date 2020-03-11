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Россия не успела сдать песню на Евровидение - что теперь будет

11 марта 2020, 11:54

Русская группа Little Big прострочила сроки подачи песни на Евровидение 2020, и не дала никаких официальных объяснений.

Little Big
Little Big / https://www.instagram.com/littlebigband/?hl=ru

Представители России на Евровидении группа Little Big грубо нарушила правила конкурса. Они все еще не представили конкурсную песню, с которой выступят в Роттердаме (Нидерланды), где 12 мая стартует Евровидение.

Согласно правилам Евровидения 2020 все участники конкурса обязаны представить свои песни до 9 марта 2020 года. Несмотря на это, российские артисты анонсировали выход своего трека на 12 марта. Музыканты группы Little Big не объясняют, почему так затянули с песней.Читайте такжеLittle Big представит Россию на Евровидении 2020

"Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, состоится 12 марта в программе Вечерний Ургант, — пишут русские СМИ.

Российское издание RT, дает информацию о том, что группа представила все необходимые данные о песне Европейскому вещательному союзу своевременно и в соответствии с регламентом. Однако не уточняет причины отсутствия песни на официальных сайтах.

Напомним, что несмотря на прокол с песней на Евровидение, солист группы Антон Лиссов успел жениться. Он официально оформил отношения со своей девушкой Анжеликой Ивановой.
До этого стало известно, что Россия упала в рейтинге Евровидения 2020, и может не попасть даже в пятерку лучших,

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