Изменения не помогли - Go-A тянет Украину на дно рейтинга на Евровидении 2020

Go-A

Украина с трудом и скандалами провела отбор на Евровидение 2020, и впервые в истории отправляет на конкурс этно-группу с украиноязычной песней.

Группа Go-A неожиданно ворвалась в жизни украинцев, но не смогла покорить сердца за границей нашей страны. Букмекеры ежедневно понижают рейтинг Украины на Евровидении 2020, о чем свидетельствуют данные в реальном времени на официальном сайте.

Пока первое место в рейтинге заняла Болгария с песней Виктории Георгиевой Tears Getting Sober, второе место занимает Исландия, третье Литва, четвертое - Швейцария, а Россия "упала" на 5 место.

В то же время, Украина менее чем за неделю опустилась до 27 места по прогнозам - из 41 места.

При этом, над песней Go-А поработал продюсер Евровидения в Украине Руслан Квинта - новая версия уже есть онлайн.

Go-A Соловей слушать новую версию песни онлайн:

Но это не поменяло мнения украинцев относительно ее качества.

Напомним, что перед выходными Украина была еще на 26 месте в рейтинге букмекером.

Есть вероятность, что Евровидение 2020 могут отменить - в Нидерландах зафиксировали смерти от коронавируса.