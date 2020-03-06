Украина пробивает дно рейтинга на Евровидении - данные букмекеров

Евровидение / globallookpress.com

Букмекеры обновили прогнозы на победителей Евровивидение 2020. По последним данным Россия выпала из ТОП-3, а Украина все продолжает падать в рейтинге.

Прогнозы по поводу расстановки симпатий к исполнителям появились на официальном сайте eurovisionworld.com.

По состоянию на 6 марта Россия еще потеряла одно место в рейтинге, и оказалась на 4 месте, уступив свое место Болгарии. Украина же на 6 марта занимает уже 26 место из 41, опустившись еще на 2 пункта.

Зрителям неожиданно начала нравится песня Виктории Георгиевой Tears Getting Sober.

Tears Getting Sober Виктория Георгиева смотреть онлайн бэкстейдж песни:

Певица пока что скрывает, какой будет ее номер, чем подогревает зрительские симпатии.

Ранее украинская певица Jerry Heil объяснила свою любовь к российской группе Little Big.

Украину на Евровидении 2020 должны представлять группа Go-A, которая подготовила полностью украинскую песню Соловей.

Однако, участие Украины в Евровидении 2020 под вопросом, так как не денег на организацию поездки.