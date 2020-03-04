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"С ума сошла": Jerry Heil объяснила свою любовь к Little Big

4 марта 2020, 17:45

Jerry Heil написала объяснение по поводу своего поста о победе российской группы Little Big на Евровидении 2020.

Джерри Хайль
Jerry Heil / Instagram

Украинская певица и участница отбора на Евровидение Jerry Heil опубликовала большой пост-объяснение своего возвеличивания российской группы.

Jerry Heil объяснила, почему она назвала победителями группу Little Big.

"Стоит опровергнуть несколько мнений из комментариев, чтобы не разводить сплетен, потому что это делает больно мне, наносит удары по здоровью моих близких, которые знают точно, ЧТО у меня в душе, и делит пополам наше общество, тогда, когда наоборот нужно держаться вместе и любить друг друга.⠀1) Я неоднократно в интервью о нацотборе выражала поддержку нашим. Это даже не обсуждается! 2) Теперь по поводу поста конкретнее. Что вы подумали, когда узнали, что LB будет выступать на Евро? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика - это факт! Скибиди, какое бы отношение к треку у кого не было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я?3) Я никогда не поддерживала вторжение и действия рус.власти", - пишет она.

Экс-участница отбора поставила также несколько вопросов ко всем, которые должны прояснить ситуацию.

"Зачем бы я делала это сейчас и зачем искать подтексты там, где пишется черным по белому.Читайте такжеКто победит на Евровидении 2020 - новая песня сменила прогнозы экспертовТакой неформатный формат заходит на конкурсе очень часто. У меня еще есть догадки по Австралии. Посмотрите на их точный номер и послушайте исполнительницу!⠀И привет, массмедиа! Что это за заголовки? Видите, как", - говорит она.

Яна пожаловалась, что пока она как робот делает все в удовольствие публике - то она хорошая, а как только что-то не так - все.

"Стоит сделать опрометчивый шаг - вы, совершенно не разобравшись, не попросив дополнительные комментарии от меня, начинаете писать ерунду и топить человека ради просмотров материала. Вы серьезно думаете, что я сошла с ума и в своем блоге, где я так топлю за любовь, выражала бы поддержку агрессии?! ВЕЙК АП! Неужели я недостаточно откровенна с вами, чтобы вы могли чувствовать меня и знать, что я не буду писать с подтекстом о таких вещах?! Желаю нам всем сил, мира и теплоты. И чудесного дня", - прорвало девушку.

Джерри Хайль
Jerry Heil / Instagram

Однако подписчики не приняли позицию певицы и поставили под сомнение ее предыдущий пост.

"Не надо делать такие неоднозначные посты, за которые потом нужно оправдываться. В посте заметна не только симпатия к группе рус., но и сам образ свидетельствует не только о музыкальных предпочтениях. А дрочить на все русское(украинцам) - это отстой полный. Тем более во время войны, рф наш враг.......", "Я не согласна, с тем количеством и формой хейта, который на тебя рухнул. Но так же не согласна с твоим прошлым постом. Подтекст не имеет значения в тех реалиях, в которых мы сейчас живем. Надо быть осторожным в высказываниях. Гибнут люди, и как бы нам не хотелось не втягивать в это творчество — это невозможно. Люди (и я тоже) увидели поддержку артиста страны-агрессора от популярной украинской певицы. Возмущение естественное", "Уже и украиноязычных людей подозревают в измене... Кому надо лечить голову!!", "Это ничего,что участник этой группы ездил в Крым и поддерживает российскую агрессию? Нет,мы же вне палитики. Манкурты", "Яна, просто уже надо думать больше перед тем как публиковать посты. У тебя увеличивается аудитория, а с размером аудитории увеличивается ответственность за то, что ты транслируешь", "На Украинской земле идет война ..Напала Россия ..Любая поддержка России это измена...Сама провоцируешь людей а потом спригуєш", - пишут в комментариях.

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Прежде Jerry Heil возмутила всех тем, что публично заявила, что российский представитель на Евровидении 2020 Little Big - возможный победитель конкурса.

новости шоу бизнеса Евровидение 2020 Jerry Heil
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