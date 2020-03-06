Евровидение 2020 могут отменить - что случилось

Евровидение 2020 / СТБ

Евровидение 2020, которое намечено на первую половину мая 2020, под угрозой срыва из-за коронавируса в Нидерландах.

Знаменитый нидерландский вирусолог Аб Остерхаус уже предупреждал, что если динамика коронавируса не пойдет на спад, страны будут вынуждены переносить конкурс на другое время. Та же судьба может ждать и Олимпийские игры 2020.

Первый летальный случай был подтвержден 6 марта в Роттердаме, в котором и планируют провести Евровидение, пишет Billboard.

По состоянию на сейчас в Нидерландах официально подтверждены более 80 случаев заболевания 2019-nCoV.

Кроме того, один из членов Европейского вещательного союза заболел коронавирусом. Делегаты от Израиля и Швеции уже отказались посещать запланированную на 9 марта встречу в Роттердаме.

Корпорация общественного вещания Израиля KAN приняла решение не посылать своих представителей в Нидерланды из-за рекомендаций Минздрава.

Ранее сообщалось, что Украина может пропустить Евровидение 2020.