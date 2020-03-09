"Продюсер за*бал": в Сети распекли Go_A за новую версию песни для Евровидения

Группа Go-A во время отбора на Евровидение / Instagram

Популярный международный песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) в середине мая 2020 года.

Представители от Украины, электрофолковый коллектив - Go_A с выложил в Сеть новую версию своей конкурсной композиции - Соловей.Аудипозапись композиции была опубликована на YouTube. Позд Над новой версией Соловья вместе с музыкантами работал известный продюсер и аранжировщик - Руслан Квинта.

Пользователи Сети, к слову, обновленную композицию не оценили.

"Реально верните старую версию, она была жестче и круче благодаря этому", "Квинта за*бал, кто его назначил главным?Почему он везде лезет? Типа лучший автор Украины? Вообще не согласен". "Предыдущая версия была лучше, минимализм наше все, все было расставлено по своим местам, была логика. Тут, как будто куча звуков рандомно," "Зачем менять то, что и так хорошо и собирает хорошие отзывы?", "Так бы всякие Австрии, Нидерланды, Ирландии, Великобритании с Франциями и прочими с частым невыбираемым зрителем стремились к переменам", "Переборщили с этими капающими звуками, это мешает и отвлекает. Песня потеряла часть темпа и нахрапа, стала звучать менее фолково", - написали они.

Напомним, ранее, в феврале, Go_A выиграли украинский отбор на конкурс Евровидение 2020. За свою песню Соловей и получили больше всего голосов зрителей и судей - всего двенадцать баллов.