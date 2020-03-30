Том Хэнкс с женой снова под карантином

Том Хэнкс отсидел карантин, и вернулся домой, после чего в США снова был помещен в изоляцию от людей.
Том Хэнкс с женой прилетели в Лос-Анджелес и снова самоизолировались на две недели - у себя дома.
Том Хэнкс и Рита Уилсон самоизолировались в США, пишет издание TMZ.
Веселых Тома и Риту заметили в авто по дороге из аэропорта, пишет издание.
Актер смешил жену, пока они ехали. По сообщении журналистов, после прилета из Австралии, по правилам карантина, пара снова отправилась на самоизоляцию на 2 недели - в свой дом в Голливуде.
Напомним, что 63-летние Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали ради съемок биографического фильма Элвис. Хэнкс играет менеджера Пресли, полковника Тома Паркера.
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