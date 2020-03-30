Том Хэнкс с женой снова под карантином

Том Хэнкс и Рита Уислон снова на карантине / Reuters

Том Хэнкс с женой прилетели в Лос-Анджелес и снова самоизолировались на две недели - у себя дома.

Том Хэнкс и Рита Уилсон самоизолировались в США, пишет издание TMZ.

Веселых Тома и Риту заметили в авто по дороге из аэропорта, пишет издание.

Актер смешил жену, пока они ехали. По сообщении журналистов, после прилета из Австралии, по правилам карантина, пара снова отправилась на самоизоляцию на 2 недели - в свой дом в Голливуде.

Том Хэнкс и Рита Уилсон / TMZ

Напомним, что 63-летние Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, куда приехали ради съемок биографического фильма Элвис. Хэнкс играет менеджера Пресли, полковника Тома Паркера.

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