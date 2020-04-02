"Я резала себя": участница Від пацанки до панянки сделала признание

Від пацанки до панянки 2020 / Новый Канал

Участница реалити Нового канала Від пацанки до панянки 2020 Вика Алехина призналась в селфхарме и мыслях о суициде.

Биография каждой участницы шоу Від пацанки до панянки может смело лечь в основу драматического фильма. Одиночество, предательство, тирания, душевная боль и разные способы ее заглушить. Вика #Боксерша Алехина призналась, что с помощью селфхарма пыталась заглушить переживания.

"Я резала себя. До проекта делала это регулярно. Знаю, как глубоко нужно себя порезать, чтобы точно умереть. Когда ты никому не нужен, как это было у меня, остается один выход – сдохнуть", - призналась она психологу.

Первые мысли о самоубийстве у девушки появились в подростковом возрасте. Тогда она начала коротать свободное время на суицидальных страничках в соцсетях.

"Я знала, как себя убить, и хотела умереть. Но не смогла покончить с собой, потому что боялась смерти. Парадокс, правда? Хочу умереть и боюсь это сделать", - объяснила она психологу проекта Від пацанки до панянки.

Від пацанки до панянки 4 сезон / Новый канал

Ужасные мысли участницы 4 сезона Від пацанки до панянки Виктории Алехиной прокомментировала психолог, которую подключили к проекту.

"Существуют реальные виды самоубийства, которые, как правило, заканчиваются летально. А есть суициды демонстративные. Очень часто родители не обращают внимания на детей. Поэтому те прибегают к радикальным способам, чтобы их услышали", – поясняет психолог проекта Наталия Борисова.

Она напомнила, что нереагирование на подобные вещи дорого стоило участницам Від пацанки до панянки.

"Хочется, чтобы близкие замечали своих детей. Ведь в данном случае их безразличие и молчание убивает", - говорит психолог.

Вика Алехина Від пацанки до панянки 2020 кастинг смотреть онлайн:

Ранее Вика Кошутина призналась, что почти что совершила самоубийство из-за отца, на что ее мать отреагировала удивительным образом.

Все новые выпуски 4 сезона Від пацанки до панянки выходят на Новом канале в 19-00 по понедельникам. Смотреть онлайн их можно на телепортале и Ютубе. Все выпуски и обзоры также можно смотреть на сайте Главред.