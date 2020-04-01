Участница Від пацанки до панянки хотела покончить жизнь самоубийством из-за отца

Від пацанки до панянки 2020 - Вика Кошутина / Новый Канал

Героиня 4 сезона Від пацанки до панянки на Новом канале Виктория #Синяк Кошутина неоднократно рассказывала о непростых отношениях с семьей: отца она обвиняла в унижениях и физическом насилии, а мать – в равнодушии. Однако, после очередного конфликта с родными Вика хотела покончить со всем – она задумала совершить суицид.

"Я набрала ванну, надела белое красивое платье, в котором хотела, чтобы меня похоронили, вытянула бритву. Думала только, как будет классно, когда мама узнает, что я умерла из-за отца", – со слезами на глазах вспоминает участница реалити.

В момент, когда Вика была за шаг "до", в ванную комнату вошла мама, и ее реакция шокировала девушку.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 30-03-2020

"Она спросила, почему все в крови. И больше никак не отреагировала. Сказала только, что устала от меня, и сдаст в психиатрическую больницу. А в другой раз, когда я вышла из себя и я разбила рамку от фотографии, а осколок стекла приставила к горлу, отец пригрозил, что переломает руки и ноги, чтобы я лежала и не двигалась", – не скрывает боли пацанка.

Эту историю Виктория Кошутина рассказала во время общения с психологом реалити на Новом канале Наталией Борисовой. Как уже упоминалось - кроме заданий от преподавателе, девушки регулярно занимались с психологами.

Виктория #Синяк Кошутина призналась, что самый плохой, у этой истории ее финал.

"Родители не стали разбираться, почему я пыталась так сделать. Только вызвали такси и окровавленную отправили к тетке. А я, дурочка, до сих пор хочу себя убедить, что когда-то все наладится", - поделилась девушка.

Від пацанки до панянки 4 сезон - Наталья Борисова/ Новый Канал

Психолог Наталья Борисова сказала пару слов о своей работе с девушками из-за их травм.

"Сначала у нас возникают трудности. Потом наступает этап беспомощности, из которой мы пытаемся выпутаться. И в зависимости от того, находим какие-то способы преодоления трудностей или нет, принимаем решения. Либо справиться со всем и жить. Либо не справиться и опустить руки. Я хочу научить девушек думать о своей жизни, думать глубоко и серьезно", – объясняет психолог реалити Нового канала Наталия Борисова.

Вика #Синяк Кошутина об изнасиловании и побоях Кастинг Від пацанки до панянки 2020 смотреть онлайн:

Напомним, новые выпуски реалити Від пацанки до панянки 2020 выходят на Новом канале по понедельникам в 19-00. Смотреть онлайн выпуски можно будет на Телепортале и на Yuputube. Также смотреть онлайн и писать описание выпуском можно на Главреде.