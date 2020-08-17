"Вы - не мужчина": Адвокат Ефремова добился отказа признания потерпевшей любовницу Захарова

Михаил Ефремов / УНИАН

Жалобу Ирины Стерховой — гражданской жены погибшего в ДТП с Ефремовым — суд снова отклонил - ее не признали потерпевшей. Об этом пишет телеграм-канал Lifeshot.

Адвокат Ефремова прямо на суде накинулся на женщину, которая начала ходить по шоу и публично собирать деньги на Захарова сразу после его смерти.

"У нас двоежёнство запрещено. У нас нет в законе понятия гражданская жена, есть любовник, любовница, сожитель, сожительница", - заявил он.

По предположениям Пашаева, Захаров мог просто снимать койко-место у Ирины в квартире, за 23 года она так и не помогла ему оформить регистрацию.Читайте такжеМихаила Ефремова после инсульта ловко "отмазали" от суда

В ответ на это Ирина назвала кощунством вычеркивать более 20 лет из её жизни. Женщина вспомнила, что проводила школьные каникулы со старшим сыном Сергея Захарова. А регистрацией они не занимались, потому что на работе Захарова ее не требовали.

Журналистам после принятия решения судом он сказал, что в курсе, что за спиной с виду милая женщина поливает его грязь.

"Вы не мужчина!", - сказала ему подошедшая Стрехова и сказала, что это публичное оскорбление, а он мог все сказать более мягко.

Кроме того, суд не удовлетворил просьбу Эльмана Пашаева дать Ефремову по 2 часа прогулок в день. Об этом просил его адвокат, ссылаясь на слабое здоровье подзащитного.

По его словам, Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких, его жизни угрожает опасность. Ну и попутно пожаловался, что потерпевшие требуют около 16 млн рублей, хотя в деле пока один иск на 6.5 млн

Сам актер сетовал, что в квартире нечем дышать и обещал гулять только во дворе.

Суд решил, что их аргументы недостаточно веские для того, чтобы выпускать Михаила Ефремова из-под домашнего ареста.

Напомним, что Эльман Пашаев расписал "жуткую жизнь" Ефремова в квартире за десятки миллионов рублей рядом с Арбатомю