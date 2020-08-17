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Адвокат Ефремова расписал "жуткие" условия жизни в квартире за десятки миллионов рублей

17 августа 2020, 15:54

В суде рассматривают просьбу разрешить прогулки Михаилу Ефремову, который с 9 июня находится под домашним арестом.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Адвокат Михаила Ефремова в суде при рассмотрению просьбы на прогулки, для пущего эффекта назвал условия проживания Ефремова в квартире на Плотниковом переулке рядом с Арбатом всячески ужасными и неудобными.

Михаил Ефремов не может спокойно отбыть домашний арест (и, кстати карантин из-за коронавируса), и должен получить разрешение прогуливаться по 2 часа в день. Об этом пишет телеграм-канал Немалахов.

Адвокат Пашаев просит суд разрешить прогулки Михаилу Ефремову. Он согласен на двухчасовые и в сопровождении сотрудников ФСИН.

"У Михаила Ефремова кроме нарушения мозгового кровообращения обнаружена хроническая обструктивная болезнь лёгких. Это крайне серьёзный диагноз. Отец Ефремова скончался от этой болезни, так как ему своевременно не оказали медицинскую помощь. - заявил сейчас в суде Пашаев.

Также Пашаев назвал жуткими условия в квартире, где живёт Ефремов: дом старый, влага большая, в квартире дышать крайне тяжело.

"Дом подсудимого топится газовой печкой, там очень высокая влажность. Дом очень старый - я там потею так, что дышать нечем. Эта болезнь не лечится, нужен медицинский контроль - поэтому мы просим о двухчасовых прогулках. Чтобы он мог ездить к врачам", - добавил он.

Напомним, что квартиру Михаила Ефремова на Плотниковом переулке рядом с Арбатом оценивают в сумм более 100 миллионов рублей. Российские издания отмечают, что квартиры в этом месте очень дорогие и просто так не продаются.

Напомним, что 11 августа Михаила Ефремова без сознания отвезли в больницу, его положили в реанимацию, и потом диагностировали инсульт.

Через пару дней Михаила Ефремова выписали домой, хоть по слухам, Ефремов передвигается на коляске - у него могли отняться ноги.

На суд 17 августа по состоянию здоровья Михаил Ефремов не явился.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса суд
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