Михаил Ефремов попал в реанимацию

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Российский актер Михаил Ефремов был гопитализирован из здания суда в больницу в Москве, где его сразу определили в реанимацию.

Михаил Ефремов в прединфарктном или прединсультном состоянии попал в реанимацию, пишет РИА новости в телеграм.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сказал, что артиста увезли в боткинскую больницу. Самого Пашаева в больницу не пустили - сказали нарушение режима и нарушение карантина.

Эльман Пашаев во всем винит СМИ.

"Журналисты делают свою работу, но это же очень сильно влияет на состояние его здоровья. Не вы виноваты, а определённые шоумены, которые с утра до вечера морочат голову, постоянно дают дезинформацию", - заявил он.

Ранее раскрыли первые подробности состояния Михаила Ефремова.

Напомним, что Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП с Сергеем Захаровым 8 июня. Захаров умер в больнице, а Ефремова посадили под домашний арест до января 2021 года.