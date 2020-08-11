Михаил Ефремов попал в реанимацию

Российский актер Михаил Ефремов прямо из зала суда попал в реанимацию в тяжелом состоянии.
Российский актер Михаил Ефремов был гопитализирован из здания суда в больницу в Москве, где его сразу определили в реанимацию.
Михаил Ефремов в прединфарктном или прединсультном состоянии попал в реанимацию, пишет РИА новости в телеграм.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сказал, что артиста увезли в боткинскую больницу. Самого Пашаева в больницу не пустили - сказали нарушение режима и нарушение карантина.
Эльман Пашаев во всем винит СМИ.
"Журналисты делают свою работу, но это же очень сильно влияет на состояние его здоровья. Не вы виноваты, а определённые шоумены, которые с утра до вечера морочат голову, постоянно дают дезинформацию", - заявил он.
Ранее раскрыли первые подробности состояния Михаила Ефремова.
Напомним, что Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП с Сергеем Захаровым 8 июня. Захаров умер в больнице, а Ефремова посадили под домашний арест до января 2021 года.