Раскрыли подробности госпитализации Михаила Ефремова

Михаил Ефремов / КиноПоиск

Российский актер Михаил Ефремов, который спровоцировал смертельное ДТП с Сергеем Захаровым, был госпитализирован прямо с очередного заседания суда в Москве.

Михаил Ефремов госпитализирован в Боткинскую больницу в бессознательном состоянии.

"Его в очень плохом состоянии привезли в суд. Я не знаю, зачем его привезли в суд - его состояние крайне тяжелое. Ну, я не врач, не могу точно сказать, что с ним. Или, говорили, прединфарктное состояние, или прединсультное состояние", - сказал Пашаев.Читайте такжеМихаи Ефремов срочно госпитализирован из суда

Адвокат во всем обвинил журналистов - по его мнении, именно из-за их профессиональной деятельности Михаил Ефремов переволновался.

Напомним, что перед госпитализацией у него была нарушена речь, отнялись ноги и он был весь белый. По словам Эльмана Пашаева, Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В ДТП Сергей Захаров получил смертельные травмы, от которых умер в больнице. Ефремова посадили под домашний арест, а с конца июля начался суд.

За день очередного заседания, 10 августа Михаилу Ефремову вызывали "скорую помощь" с подозрением на инсульт.