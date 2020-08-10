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У Михаила Ефремова подозревают инсульт

10 августа 2020, 14:33

Михаилу Ефремову стало плохо за день по продолжения судебного заседания по делу смертельного ДТП, в котором он участвовал.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Lifeshot

Российский актер Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП 8 июня, и суд по его делу начался с конца июля. Еще до ареста, Михаилу Ефремову было плохо, и ему вызывали 3 "скорые" за один день.

10 августа Михаилу Ефремову вызывали врачей на дом, так как подозревали у него инсульт, пишет телеграм-канал Lifeshot.

"Сегодня утром Михаилу Ефремову дважды вызывали скорую — у него было подозрение на инсульт. Как сообщает наш источник, врачей вызывал сын актера, сказав, что у отца резкое ухудшение самочувствия и нарушение речи", - пишет издание.

Как оказалось, врачи не обнаружили у Михаила Ефремова симптомов инсульта. По их мнению, это могла быть транзиторная ишемическая атака (это приступ, похожий на инсульт, но продолжающийся всего несколько минут и не оставляющий последствий). В госпитализации Ефремову было отказано.

Напомним, что 11 августа состоится очередное заседание в суде по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым и Сергеем Захаровым.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский обещал озвучить суммы гражданских исков потерпевшей стороны.

Ранее Михаилу Ефремову хотели провести психиатрическую экспертизу потому что он не узнал себя на камерах видеонаблюдения.

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