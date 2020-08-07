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Ефремову вызывают психиатра из-за подозрения в психическом расстройстве

7 августа 2020, 13:18

На слова Михаила Ефремова о том, что из его машины после ДТП вышел "Мистер Хайд", отреагировали в суде

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Lifeshot

Адвокаты потерпевшей стороны "крайне обеспокоены" состоянием Ефремова, и попросили провести психологическую экспертизу Михаилу Ефремову после того, как он не узнал себя на видео.

Адвокат потерпевших Анна Бутырина попросила суд провести Михаилу новую экспертизу, пишет Mash.

Потерпевшая сторона попросила вызвать экспертов, чтобы спросить их про раздвоение личности Ефремова.

"Да, мы заявили повторное ходатайство в связи с тем, что на вчерашнем судебном заседании он себя не узнал на видео. Он назвал себя Мистером Хайдом. Поэтому мы крайне обеспокоились его состоянием, и хотели задать дополнительные вопросы эксперту, который устанавливает его психическое состоянием", - сказала она.

На прошлом заседании актер якобы не узнал себя на видео и назвался мистером Хайдом. Сторона потерпевших хотела узнать, нет ли у Михаила Ефремова раздвоения личности.

Они также заявили ходатайство о проведении дополнительной психолого-психиатрической экспертизы, но суд им отказал.

В суде посчитали, что если он называет себя Мистером Хайдом, то это нормально.

Напомним, на заседании суда 6 августа Михаил Ефремов не узнал себя на видео с камер, когда выходи л авто после ДТП, и сказал, что это Мистер Хайд.

Как известно - это персонаж книги "Странная история Доктора Джеккила и Мистера Хайда", Стивенсона, в которой Мистер Хайд был мистическим злым альтер его гениального доктора, который научился разделять в человеке все хорошее и все плохое.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса суд
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