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"Мистер Хайд": стало известно, кто на самом деле вел авто Ефремова

6 августа 2020, 17:30

На очередном заседании по делу Михаила Ефремова, в суде просматривали видео, на которых было видно, кто выходит с водительского места джипа Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Михаил Ефремов на суде признался, кто выходил из его авто после того, как случилось ДТП. Российский актер уверен, что за рулем его авто сидел мистер Хайд.

Адвокат потерпевших Добровинский спросил Ефремова, узнает ли он себя на видео с места ДТП, пишет РИА новости

"С трудом. Преждевременно говорить. Мистер Хайд", - ответил ему актер.

Как известно, Мистер Хайд - персонаж готической повести шотландского писателя Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

Речь шла о Докторе Джекилле и мистере Хайде - доктор научился отделять в человеке зло и добро - мистер Хайд вобрал в себя все распутство и зло, которое бьло в Джекилле.

До этого в суде свидетели подтвердили, что видели Михаила Ефремова за рулем авто, и как он выходил с места водителя.

Напомним, что 8 июня пьяный Михаил Ефревом спровоцировал ДТП от травм в котором умер Сергей Захаров. Сначала Михаил Ефремов признал свою вину, а теперь отказывается ее признавать.

На суде 6 августа 2020 рассматривали доказательства того, что за рулем Джипа Чироки был именно Михаил Ефремов.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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