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Вину Ефремова в ДТП официально подтвердили в суде

6 августа 2020, 12:25

Михаила Ефремова точно видели на месте водителя, и точно видели, как он его покидал.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Lifeshot

В Москве проходит новое заседание по делу Михаила Ефремова, который спровоцировал 8 июня смертельное ДТП в Москве, после которого умер Сергей Захаров.

В суде по делу Ефермова 6 августа выступил свидетель, который видел, как Михаил Ефремов сидел за рулем своего авто, пишет КП в телеграм

Свидетель вечером 8 июня подъезжал к Смоленской площади как раз в момент аварии. Он узнал Михаила Ефремова в мужчине, который вышел с джипа Гранд Чироки.

Причем, мужчина помнит, что люди, которые кинулись разгребать ДТП открывали также и пассажирскую дверь авто.

"Зрение у меня хорошее, в том, что за рулем был Ефремов, я не сомневаюсь. Я узнал его впоследствии. Не то, чтобы он вышел, улыбнулся, и я такой: "О, это Ефремов!". Но потом мы общались очень близко. Мой друг даже сказал ему - "Ну ты чего, ты нас чуть не убил?". Однако, в момент ДТП мне показалось, что свидетели также открыли пассажирскую дверь. Мне показалось, я подумал, там кто-то есть, но кажется, никто так и не вышел из машины", - рассказал он на суде.

Напомним, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев запретил ему признавать вину раньше времени - пока в суде не докажут, что это именно Михаил Ефремов был за рулем джипа, который спровоцировал ДТП.

Ранее в суде уже были представлены результаты экспертизы, которые показали какие и сколько психотропных препаратов было в организме Ефремова, в каком состоянии было его авто на момент ДТП, и был ли он на месте водителя, когда сработала подушка безопасности.

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