Автомобиль Ефремова с его ДНК был исправен на момент ДТП

Михаил Ефремов / УНИАН

В московском суде перед тем, как объявить обвинительное заключение, предоставили результаты всех экспертиз по ДТП - что в авто был именно Ефремов, и что в его крови были наркотики. Об это пишет Lifeshot в телеграм.

"У Ефремова после аварии нашли в крови следы марихуаны и кокаина. В машине Михаила Ефремова после аварии были найдены гашиш и гашишное масло - материалы дела", - пишет издание.

Кроме, того, доказали, что автомобиль актера Гранд Чероки находился в исправном состоянии в момент ДТП, а на подушке безопасности есть следы ДНК Ефремова - он был один в авто в момент аварии, пишет издание Mash.

Ранее стало известно, что в деле Ефремова обнаружили вопиющую фальсификацию