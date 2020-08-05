В деле Ефремова обнаружили вопиющую фальсификацию

Михаил Ефремов / Lifeshot

Адвокат Михаила Ефремова отложил "неотложные дела", и ходит на все заседания суда, после угрозы его отстранить за неявку. На новом заседании суда 5 августа, Эльман Пашаев неожиданно удивил суд объявлением о фальсификациях.

Эльман Пашаев публично заявил, что у него есть доказательства этих фальсификаций против Михаила Ефремова, пишет RT в телеграм.

На суде по делу Михаила Ефремова 5 августа будет оглашено обвинительное заключение. Об этом сообщил Эльман Пашаев перед судом.

Кроме того, он уверенно заявил, что располагает данными о фальсификации доказательств представителями потерпевшей стороны.

В то же время Александрт Добровинский перед заседанием по делу Ефремова неожиданно заговорил об авторитетах.

"Я рассчитываю на правосудие. И я рассчитываю на то, что действительно мы будем рассматривать это дело вне зависимости от заслуженного артиста. Просто будут Ефремов и погибший Захаров — и больше никто", - сказал он о решении суда.

Напомним, ранее суд принял решение продлить домашний арест Михаилу Ефремову до января 2021 года.

Как известно, Ефремов под домашним арестом с 9 июня по 9 августа потому что его поймали сразу после провокации смертельного ДТП 8 июня, в котором пострадал водитель Сергей Захаров. После полученных травм, водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице.

Анализы показали, что на момент ДТП в крови Ефремова был алкоголь и несколько видов наркотиков.