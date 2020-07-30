Суд принял решение по домашнему аресту Михаила Ефремова

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Российский актер Михаил Ефремов еще на полгода оставлен под домашним арестом, и ему даже запретили 2-часовые прогулки.

Все это решил судья на втором заседании 30 июля 2020. На этом заседании уже присутствовал адвокат Ефремова - Эльман Пашаев, несмотря на то, что ранее "не мог" прийти.

Суд продлил домашний арест Михаила Ефремова до 22 января 2021 года, пишет издание KP.ru

Кроме того, Михаилу Ефремову отказали в двухчасовых прогулках из-за его домашнего ареста, сообщил адвокат потерпевших Алесандр Добровинский.

Первое заседание по существу дела Михаила Ефремова назначено на 5 августа 2020.

Напомним, на суде 29 июля Михаил Ефремов объявил, кто он на самом деле.

Как известно, Ефремов под домашним арестом с 9 июня по 9 авгуса из-за смертельного ДТП 8 июня, которое спровоцировал артист. В нем умер водитель фургона Сергей Захаров.

Анализы показали, что на момент ДТП в крови Ефремова был алкоголь и несколько видов наркотиков.

Михаил Ефремов сначала признал свою вину под подпись, а сейчас все отрицает и отказывается ее признавать.