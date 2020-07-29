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Появился документ, подтверждающий, что Ефремов признал свою вину

29 июля 2020, 19:13

Российский индивидуальный предприниматель Михаил Ефремов, оказывается, уже документально подтвердил свою вину в ДТП, и юристы нашли этому подтверждение.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / КиноПоиск

Артист Михаил Ефремов после смертельного ДТП с Сергеем Захаровым официально признал свою вину, и лично подписался под этим.

Михаила Ефремова поймал на отказе от своих слов адвокат пострадавших Александр Добровинский. Он показал соответствующий документ в камеру в эфире передачи "60 минут" на России 1.

"Только что принесли вот это объяснение. Внизу господин Ефремов [написал]: <...> "Сам виноват, увы", - процитировал Добровинский

Надпись, выполненная, по словам Добровинского, рукой Ефремова, сделана под пунктом "Сведения, имеющие отношение к делу об административном правонарушении".

"Это подпись господина Ефремова, это 73-я страница, по-моему, первого тома", - указал Добровинский, намекая на то, что вина признана.

Напомним, первое судебное заседание по делу Ефремова состоялось 29 июля. Адвокат Эльман Пашаев не прибыл, и попросил перенести суд на 5 августа, но вместо этого суд перенесли на 30 июля, и пригрозили заменить адвоката, который, не ходит на заседания.

На суде Михаил Ефремов объявил, кто он на самом деле, и не стал признавать свою вину в смертельном ДТП с Сергеем Захаровым.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса суд
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