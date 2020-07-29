Михаил Ефремов в суде открыто признался, кто он на самом деле

Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов потребовал, чтобы его не называли актером на суде, ибо он - частный предприниматель. Но это еще не все - к суду раскрыли доходы Михаила Ефремова. По слухам потерпевшие потребовали 40 миллионов рублей компенсации.

Михаил Ефремов появился на заседании в нормальном и спокойном состоянии, и сделал объявление. Суд решили перенести на 30 июля, пишет ТАСС.

"Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель", — добавил юрист.

Адвоката Ефремова могут заменить - он не явился ни 29 июля, не придет в суд и 30 июля, на которое перенесли заседание.

Кроме того, издание КП.ру показало доходы Ефремова только в театре Современник, которые составили около 32 миллионов. Меньше 900 000 за одно выступление Ефремов не брал. Максимальный гонорар доходил до 7,7 миллиона рублей.

За каждый спектакль в Москве и Подмосковье артист получал 100 тысяч рублей, а во время гастролей по стране — 200 тысяч рублей. За четыре года актер заработал в театре 32,3 миллиона рублей.

Напомним, что по слухам, Александр Добровинский написал на три иски от потерпевших возмещения ущерба на 40 миллионов рублей.

Ранее адвокат по делу Ефремова предположил, сколько дней будет идти суд.