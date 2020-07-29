Суд над Ефремовым - адвокат намекнул на ожидаемую продолжительность дела

Михаил Ефремов / кадр с Youtube

В день начала суда над Михаилом Ефремовым, адвокат защиты Александр Добровинский заявил СМИ, что суд будет длиться достаточно долго.

Он подтвердил, что представляет троих потерпевших, и что в деле очень много материала, с которым еще предстоит ознакомиться и обсудить. Видео с его выступлением показал телеграм-канал НеМалахов.

"Там только видеоматериалов на семь часов, так что за неделю суд не уложится", - сказал Добровинский.

Он сказал, что подавал три иска от троих своих клиентов. Также, по мнению адвоката, суд будет рассматривать дело и завтра (все также без адвоката Ефремова).

До этого гражданская жена Сергея Захарова сказала журналистам, что "это не мужской поступок" - не признание своей вины Михаилом Ефремовым.

Напомним, что Михаила Ефремова тайно вывезли в суд 29 июля.

Его будут судить за ДТП, в котором умер Сергей Захаров. Предположительно, статься предусматривает от 5 до 12 лет колонии.