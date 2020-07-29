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Михаила Ефремова тайно доставили в суд - началось заседание

29 июля 2020, 10:51

Российский актер Михаил Ефремов был транспортирован из дома в суд для начала рассмотрения дела по смертельном ДТП 8 июня.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Российский актер Михаил Ефремов попал в суд, минуя СМИ и готовится к первому заседанию. Его адвокат в отъезде - он просил перенести заседание на после 5 августа.

Фото СМИ, которые "стерегли" суд в ожидании Михаила Ефремова показал телеграм-канал НеМалахов.

Михаила Ефремова доставили в суд на машине ФСИН. Слушание проходит в Пресненском суде - 29 июля - первое слушание.

"Хотя все здесь усыпано журналистами, снять актёра никто так и не смог - его провели тайными тропками", - пишут журналисты.

Михаил Ефремов - суд
Михаил Ефремов - суд / НеМалахов
Михаил Ефремов - суд
Михаил Ефремов - суд / НеМалахов

Напомним, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения врезался в авто Сергея Захарова в Москве 8 июня 2020. Он попытался подкупить полицию, но был вынужден сдать анализы и отправиться домой, где чуть не покончил с жизнью.

Сергей Захаров умер в больнице от травм, а Михаила Захарова силой транспортировали 9 июня на допрос и в суд - ему присудити 2 месяца домашнего ареста.

Суд признал 4 потерпевших от ДТП - двоих сыновей Ефремова, брата и бывшую жену. Гражданскую жену Ефремова по законам РФ не признали потерпевшей. Они на 4 потребовали у Ефремова 40 миллионов компенсации.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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