УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие

Женщина, с которой жил Сергей Захаров после развода с женой решила засудить российское правосудие.

24 июля 2020, 10:38
Суд
Гражданская жена убитого Ефремовым водителя подала в суд / УНИАН

Михаил Ефремов должен отвечать перед 4 потерпевшими в деле Сергея Захарова, который умер от травм, полученных в смертельном ДТП с ним 8 июня. Однако следствие не восприняло как 5 потерпевшую гражданскую жену Сергея Захарова, с которой тот жил не расписываясь последнее время.

Адвокат потерпевших не раз высказывал гнев из-за российской системы правосудия, в связи с положением женщины. Теперь, оказывается гражданская жена подала в суд на следствие. Об этом пишет издание Mash.

Гражданская Жена погибшего в ДТП Сергея Захарова подала в суд на следствие, сообщил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Он отметил, что женщину не признали потерпевшей, и она решила это исправить.

"Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница", — сказал адвокат.

Напомним, что 4 потерпевших о смерти Сергея Захарова потребовали у Михаила Ефремова компенсации на 40 миллионов рублей.

До этого стало известно, кто подсадил Михаила Ефремова на наркотики.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса суд новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:14
Сериал Пацаны продлили на 3 сезон еще до выхода 2
11:08
Эксперт объяснил, почему новое перемирие на Донбассе будет краткосрочным
11:08
Уступки ЕС в обмен на кредитный транш в 600€ млн: Шмыгаль анонсировал инициативу
10:38
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие
10:29
Коронавирус в Украине и мире 24 июля: за сутки заразились 269 тысяч человек
10:21
Ученые назвали сладкий продукт, защищающий сердце
10:07
Падение в бездну: доллар и евро продолжают атаковать гривну
09:55
В США готовы помириться с Россией: в Вашингтоне назвали новую мировую угрозу
09:47
Названы лекарства, которые повышают риск смерти от СOVID-19
09:16
Инжир: названы преимущества для здоровья
08:57
Коронавирус в Украине снова набирает обороты: за сутки - почти тысяча новых зараженных
08:54
"Можем посочувствовать": в МИД России едко упрекнули Зеленского из-за Минских соглашений Видео
08:43
Фанаты "сывочолого крыголама" Порошенко еще будут впечатлены мнение
08:30
В США рассчитали стоимость одной дозы вакцины от COVID-19
07:59
Ученые создали уникальную многоразовую маску от коронавируса
07:33
"Горячие точки": в ВОЗ рассказали, куда не стоит ходить из-за коронавируса
07:13
"Конец карнавала безумия": астролог рассказала, кому повезет хорошо заработать
06:55
Новое перемирие на Донбассе Россия сорвет, как срывала все предыдущие мнение
06:34
Гороскоп на август-2020: украинцев ждет парад терактов и активизация психов
06:06
Вопрос жизни и смерти: в ВОЗ дали тревожный прогноз насчет пандемии COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять