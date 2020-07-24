Жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следствие

Гражданская жена убитого Ефремовым водителя подала в суд / УНИАН

Михаил Ефремов должен отвечать перед 4 потерпевшими в деле Сергея Захарова, который умер от травм, полученных в смертельном ДТП с ним 8 июня. Однако следствие не восприняло как 5 потерпевшую гражданскую жену Сергея Захарова, с которой тот жил не расписываясь последнее время.

Адвокат потерпевших не раз высказывал гнев из-за российской системы правосудия, в связи с положением женщины. Теперь, оказывается гражданская жена подала в суд на следствие. Об этом пишет издание Mash.

Гражданская Жена погибшего в ДТП Сергея Захарова подала в суд на следствие, сообщил адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Он отметил, что женщину не признали потерпевшей, и она решила это исправить.

"Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия гражданская супруга, просто сожительница", — сказал адвокат.

Напомним, что 4 потерпевших о смерти Сергея Захарова потребовали у Михаила Ефремова компенсации на 40 миллионов рублей.

До этого стало известно, кто подсадил Михаила Ефремова на наркотики.