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Стало известно, кто подсадил Михаила Ефремова на наркотики

Коллеги Михаила Ефремова рассказали об отношении актера к алкоголю, наркотиков и о насилии в отношении женщин.

3 июля 2020, 19:00
Михаил Ефремов
Кто подсадит Михаила Ефремова на наркотики / ТСН

Михаил Ефремов, который совершил смертельное ДТП под алкоголем и двумя видами наркотиков, спаивал жен, и давно и "плотно" "сидит" на наркотических веществах.

О зависимости Михаила Ефремова сообщает издание КП.ру.

Бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова подтвердила, что артист не только спаивал своих женщин, но поднимал руку на своих жен. Особенно агрессивным он становился после алкоголя.

"Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей. А если кто-то ему будет перечить, то может ударить", - заявила Бронзова.Читайте такжеСын Ефремова признался в употреблении стимуляторов

По ее мнению, на наркотики Ефремова подсадила бывшая жена - Ксения Качалина. Бронзова вспоминает, что однажды актер сказал, что не может играть в спектакле из-за сильной боли в горле. Артисту вызвали врача, который сказал, что Ефремов обжег слизистую кокаином.

Театральный режиссер и продюсер Валерий Сергеев заявил, что Михаил Ефремов запустил в Наталью Ионову чашкой, которая рассекла девушке губу, а все его жены спились, или спиваются.

"Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть - все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова", - рассказал режиссер.

Напомним, 3 июля адвокат Михаила Ефремова заявил, что актер не признает свою вину в смертельном ДТП.

Как известно, 8 июня Михаил Ефремов в Москве врезался в авто Сергея Захарова. В итоге Захаров умер через несколько часов в больнице от травм. Анализы Михаила Ефремова после ДТП показали катастрофический уровень алкоголя в крови и сразу несколько видов наркотиков.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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